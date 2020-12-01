Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı

01.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:24
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerde bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerde bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren  polis ekipleri cadde sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetimlere başladı. Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında  kontrol noktaları oluşturan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yayalar hem de araçlar üzerinde uygulama yaptı. Trafikte seyreden araçları durdurarak araçları trafik yönünden sürücüleri ise hem trafik hem de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalıp kalmadıkları yönünden denetleyen polis ekipleri, işlerinden çıkarak evlerine gittiklerini ya da iş yerlerine gitmek için sokakta olduklarını beyan eden yayaların ise çalışma belgelerini kontrol etti. Polis ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü denetimler kısıtlama süresince devam etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı
Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

İlgili Haberler

Silivri'de polis sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı
Silivri'de polis sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı
ÇANAKKALE - Polis ekipleri 'Kovid-19' denetimi yaptı
ÇANAKKALE - Polis ekipleri "Kovid-19" denetimi yaptı
Maske cezasından kaçmak istedi, polise 'Şov yapıyorsunuz' dedi- Denetim yapan ekiplere 'Siz şov yapıyorsunuz' dedi
Maske cezasından kaçmak istedi, polise "Şov yapıyorsunuz" dedi- Denetim yapan ekiplere "Siz şov yapıyorsunuz" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Enes Batur Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Mehmet Topal Gökhan Gönül Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorlu'da polis, kısıtlama denetimi yaptı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 00:24:52. #1.14#
title