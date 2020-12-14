Son dakika haberi! Karantina ihlali yapan kişi pazarda yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada olması gereken kişi, pazara girerken yakalandı.