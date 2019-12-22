Tekirdağ'da "Gülsin Onay Piyano Günleri" başladı
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Tekirdağ'da "Gülsin Onay Piyano Günleri" başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinliğinin açılışı yapıldı.

22.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:36
Tekirdağ'da

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen " Piyano Günleri" etkinliğinin açılışı yapıldı.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, dünyaca ünlü devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konser verdi.

Gülsin Onay konserinde Mozart, Beethoven ve Elgar'dan eserler seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Gülsin Onay'ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, açılışta yaptığı konuşmada, Tekirdağlıların kültür ve sanata büyük önem verdiğini söyledi.

Etkinliğin 4 gün süreceğini belirten Albayrak, "Tekirdağ büyük ve kadim bir şehir, kültüre ve kültürel değerlere önem veren bir anlayışa sahip. Bu etkinliklerimizi daha da sıklaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA
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