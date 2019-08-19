19.08.2019 18:34

Tekirdağ'da engeli aşan aşk, nikah masasında bitti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Özel Trakya Bakım Evi'nde kalan bedensel engelli Tülay Balaban, (44) ile görme engelli İlker Yüksel, (45) düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Aşkları engel tanımayan çiftin nikah masasında biten birliktelikleri, bakım evinde düzenlenen düğün törenlerinde çalınan müzikle gönüllerince oynayıp eğlendiler. Çerkezköy ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 'Özel Trakya Bakım Evi'nde 4 aydır kalan görme engelli İlker Yüksel, aynı bakım evinde kalan Tülay Balaban'a 2 ay önce aşık oldu. Tülay Balaban'ında bu karşılık vermesiyle başlayan ilişkileri nikah masasında sonlandı.

Trakya Özel Bakım Evi'nde yapılan törende, çiftin nikahını Çerkezköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kenan Çetin kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Trakya Bakım Merkezi Müdürü Hüda Ceviz ve Çerkezköy Aile ve Sosyal Politikalar ilçe Müdürü Enver Demirel yaptı. Çift nikahlarının kıyılmasının ardından kendileri için özel hazırlanan düğün pastasını keserek birbirlerine ikram etti. Pasta kesiminin ardından bakım evi çalışanları ve bakım evi sakinleri çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

'İÇİNDEKİ GÜZELLİĞİ HİSSETTİM'

Eşi ile iki ay önce tanıştıklarını belirten damat İlker Yüksel'Görme engelliyim ama ondaki temizliği, güzelliği hissettim ve hafta sonu evlenme teklifinde bulundum. İki aylık süreçte birbirimizi tanıdık. Bugünde bu güzel birlikteliğimizi taçlandırdık. Bizlere bu imkanı sağlayan Özel Trakya Bakım Merkezi'nin tüm yönetimine ve personellerine ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'ne de çok teşekkür ediyoruz.' dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Çok mutlu olduğunu anlatan Tülay Balaban ise "Mutlu, onurlu ve gururluyum. Evleniyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Bundan daha iyisi can sağlığıdır." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Görüntü dökmü:

Çiftin girişi

Nikah kıyılması

Çiftin konuşması

Pasta kesilmesi

Dans etmeleri

Düğünden detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY,(Tekirdağ)(DHA)



Kaynak: DHA