Tekirdağ'da "Çınarlı Mahallesi Spor Sahası"nın açılış töreni yapıldı

Süleymanpaşa ilçesinde yaptırılan "Çınarlı Mahallesi Spor Sahası"nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde yaptırılan "Çınarlı Mahallesi Spor Sahası"nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, ilçe genelinde başlattığı spor tesisi yatırımlarının açılışlarına devam ediyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen spor tesisi açılışları, yeni normalleşme sürecinde Çınarlı Mahallesi Spor Sahası açılışı ile yeniden başladı.

2021 yılını "Gençlik ve Spor Yılı" ilan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, farklı branşlarda hizmet veren 30 spor tesisinin şehre kazandırılması için çalışma başlatmıştı. Hızla tamamlanan çalışmalar neticesinde birçok mahallede inşa edilen spor tesisleri birer birer hizmete açılmaya başlandı.

Çınarlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve amatör spor kulüplerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin de yararlanabileceği, 30 metre eninde, 50 metre boyunda yapay çim saha, soyunma odaları, duş ve tuvalet, kafeterya ile çocuk parkından oluşan spor tesisinin açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Kaya törende yaptığı konuşmada, tesisleri ilçeye kazandıran Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür ederek, gençlerin spor aracılığıyla kötü alışkanlardan uzak durmanın yanı sıra sosyal medya bağımlılıklarından da uzaklaşabileceklerini kaydetti.

Yüksel ise salgın tedbirleri nedeniyle kapalı kalan spor tesislerinin aydınlatmalarının ve kablolarının kötü niyetli kişilerce çalındığını ve tesislere zarar verildiğini belirterek, tesisleri yapmak kadar onları korumanın da önemli olduğunu ve bu tesislere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Açılış törenine Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, Tekirdağspor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru, Büyük Çınarlı Spor Kulübü Başkanı Hilmi Kıldıran, Büyük Çınarlı Spor Kulübü sporcusu gençler ve aileleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman