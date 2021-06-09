Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz kamaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz kamaştırıyor

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz kamaştırıyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çekiyor.

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çekiyor.

Kentte üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için 1200 dekar alanda ekimi yapılan lavanta bitkisinin çiçek açmasıyla tarlalarda görsel şölen yaşanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın bu güzelliklerini herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

Hacıoğlu, salgın stresini atmak isteyenlere lavanta tarlalarının çok iyi geleceğini ifade ederek, "İlimiz genelinde lavantanın 1200 dekarlık alanda üretimi yapılıyor. Foto safari için son günlerde en önemli argümanlardan birisi lavanta. Lavanta tarımının yanında turizme olan katkısı da fazla. İnsanların bu tarlalara gelip fotoğraf çekilmesi, burada doğayla iç içe zaman geçirmesi çok önemli. Bu nedenle 18-19 Haziran'da da Lavanta Tarla Günleri düzenleyeceğiz. Ziyaretçiler buradaki görsel şölenle buluşacak." diye konuştu.

İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'ın lavanta tarlalarının ziyaret için en uygun konumda olduğuna dikkati çeken Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar özellikle İstanbul'da yaşayan insanalar uzun yollar kat ederek lavanta için Isparta ve Burdur'a foto safari yapmaya gidiyorlardı. Şimdi sadece İstanbul'a 1 saatlik mesafede lavanta bahçeleriyle buluşacaklar. Tekirdağ merkez ve diğer ilçelerde ziyaretçilerimizin mor renkli tarlalarda buluşmasını bekliyoruz. bu amaçla da Lavanta Tarla Günleri düzenleyeceğiz."

Lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Nurcan Özdemir de mor renkli tarlaların doğal stüdyo gibi olduğunu belirterek, "Tekirdağ'da kanolalardan sonra çiçek açan lavantalar tarlalara ayrı bir güzellik kattı. Fotoğraf severlerin kesinlikle gelip bu güzellikleri kadrajına yansıtmalı. Buranı manzarası da doğası da havası da çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

İnşaat işçisi çektiği video ile yapılan ihmali gözler önüne serdi: Bu evlerde insan yaşayacak, işimden utanıyorum
İnşaat işçisi çektiği video ile yapılan ihmali gözler önüne serdi: Bu evlerde insan yaşayacak, işimden utanıyorum
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları göz kamaştırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:17:18. #1.15#

title