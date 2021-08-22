Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
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Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'da, bin polisin katılımıyla il genelinde 'Kentte huzur' adıyla düzenlenen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, bin polisin katılımıyla il genelinde 'Kentte huzur' adıyla düzenlenen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı. Karantinada olması gerekirken uygulamada yakalanan Harun Y.(26), "Ben karantinamın bittiğini zannediyordum" dedi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kaçakçılık, organize suçlar, terörle mücadele, asayiş, özel harekat, çevik kuvvetten oluşan bin polisin görev aldığı il genelinde, 'Kentte huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Kurulan 27 uygulama noktası ve 90 umuma açık yer ile sokaklarda denetim yapıldı. Kontrol noktalarında, şüpheli görülen kişiler, araçlar ile umuma açık alkollü ve alkolsüz mekanlarda gerçekleştirilen kontrollerde, 7 bin 205 kişinin genel bilgi taraması GBT) sorgulanırken, mekanlarda ve araçlarda yapılan denetimlerde, 9 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Ayrıca, uygulamada çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

Trafik ekipleri tarafından 1519 araç kontrol edildi, kurallara aykırı olarak seyahat eden 4 araç trafikten men edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 36 işletmeye de tutanak tutuldu.KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN UYGULAMADA YAKALANDI

Polis uygulama esnasında koronavirüslü hasta ile temaslı nedeniyle karantına bulunması gereken Harun Y. de yakalandı. Harun Y.'ye salgın tedbirlerini ihlal etmek kapsamında cezai işlem uygulandı. Polisin dikkati sayesinde yakalanan Harun Y. ise "Ben karantinamın bittiğini zannediyordum. Bilmiyordum. Bilseydim çıkarmıydım dışarı" dedi.


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Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı
Son dakika haber... Tekirdağ'da, bin polisin görev aldığı 'kentte huzur' uygulaması: 43 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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