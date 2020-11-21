Tekirdağ'da 90,5 ton kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da 90,5 ton kaçak içki ele geçirildi

21.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:30
Tekirdağ'da 90,5 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 90 bin 515 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 90 bin 515 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde C.N'nin kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu.

Araçta 85 litre kaçak şarap ele geçiren ekipler, ardından Mürefte Mahallesi'nde H.A.Y.Ş'nin sirke fabrikasına gitti.

TAPDK Üretim ve Satış İzin Belgesi olmadan alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine savcılıktan alınan kararla arama yapan ekipler, tanklar içerisinde 89 bin litre kaçak şarap ele geçirdi.

Ekipler ayrıca fabrikada 286 adet 5 litrelik plastik bidonlar içerisinde satışa hazır halde toplam bin 430 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Olayla ilgili H.A.Y.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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