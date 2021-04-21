Tekirdağ'da 3 cezaevinin kapısına kilit vuruldu
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Tekirdağ'da 3 cezaevinin kapısına kilit vuruldu

İhlas Haber Ajansı / FATİH KIRAY - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da 3 cezaevinin kapısına kilit vuruldu Banker Kastelli ve Tanju Çolak da bu cezaevinde kalmıştı İhtiyaca cevap veremeyen cezaevleri kapatıldı Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Tekirdağ'ın Çerkezköy, Saray ve Şarköy ilçesinde günümüz şartlarında artık ihtiyaca...

Tekirdağ'da 3 cezaevinin kapısına kilit vuruldu

Banker Kastelli ve Tanju Çolak da bu cezaevinde kalmıştı

İhtiyaca cevap veremeyen cezaevleri kapatıldı

TEKİRDAĞ - Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Tekirdağ'ın Çerkezköy, Saray ve Şarköy ilçesinde günümüz şartlarında artık ihtiyaca cevap veremedikleri gerekçesiyle 3 cezaevi kapatıldı. Cezaevlerinde kalan tutuklular Tekirdağ 1 Nolu Cezaevine sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Saray ve Şarköy ilçesinde bulunan 3 eski cezaevi günümüz şartlarında ihtiyaca cevap veremediği için Adalet Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda kapatıldı. Cezaevinde kalan tutuklular Tekirdağ 1 Nolu Cezaevine sevk edildi.

33 yıllık cezaevi kapatıldı

1988 yılında kurulan ve 33 yıldır birçok hükümlü ve tutuklunun kaldığı Çerkezköy Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda kapatıldı. Cezaevinde kalan 17 tutuklu geniş güvenlik önlemleri ile Tekirdağ 1 nolu cezaevine sevk edildi. Görevli personel ise Tekirdağ ve çevre illerdeki cezaevlerinde görevlerine devam edecek.

Firarla gündeme gelmişti

Birçok ünlünün kaldığı cezaevi 2007 yılında meydana gelen 6 hükümlünün iki infaz koruma memurunu boğazlarına dayadıkları kırılmış bardakla etkisiz hale getirerek firar etmeleri olayı ile gündeme gelmişti.

Banker Kastelli ve Tanju Çolak da bu cezaevindeydi

Kapısına atılan bu tarih ile bir devir ve ilçe merkezine bir muhit ismi ile olarak kazınan Saray Cezaevi de alınan kararla kapatıldı. Ünlüler Cezaevi olarak da bilinen Saray Cezaevi'nde daha önce, Futbolcu Tanju Çolak, Petrol İş Genel Başkanı Münir Ceylan, Yazar Ragıp Duran, Banker Kastelli olarak bilenen Cevher Özden, Oramiral İlhami Erdil de hapis yatmıştı.

Şarköy Cezaevinin de kapısına kilit vuruldu

Yaklaşık 20 tutuklunun yer aldığı Tekirdağ'ın batı kısmında yer alan Şarköy Cezaevi de kapatılarak içerideki tutuklular geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ 1 Nolu Cezaevine sevk edildi.

Tekirdağ'da 3 cezaevinin kapısına kilit vuruldu
Tekirdağ'da 3 cezaevinin kapısına kilit vuruldu
Tekirdağ'da 3 cezaevinin kapısına kilit vuruldu
Tekirdağ'da 3 cezaevinin kapısına kilit vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KIRAY

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