Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı: İnsanlık için daima adalet peşinde koşmalıyız
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı: İnsanlık için daima adalet peşinde koşmalıyız

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı: İnsanlık için daima adalet peşinde koşmalıyızTEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, adli yıl açılış töreninde, "Kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız ki mazlumların derdine derman olalım ve zalimlerin karşısında dimdik ayakta...

01.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:36

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı: İnsanlık için daima adalet peşinde koşmalıyız

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, adli yıl açılış töreninde, "Kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız ki mazlumların derdine derman olalım ve zalimlerin karşısında dimdik ayakta duralım" dedi.

Tekirdağ'da adli yıl açılışı, Atatürk Anıtı'nda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Barosu'nun çelenk sunumuyla yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Baro Başkanı Sedat Tekneci, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Törende konuşan Başsavcı Gül, yeni adli yılda hakimlere, savcılara, avukatlara ve adalet teşkilatının tamamına başarılar diledi. Gül, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı mensuplarına teşekkür ederek, "Hukuk devletin toplumsal düzenidir. Dolayısıyla adaletin olmadığı toplumlarda birlik ve beraberlik bozulacak, toplumu bir arada tutacak devlet düzeni sarsılacaktır. Öyleyse adaleti tesis etmek, hakim kılmak devletlerin varlığı için olmazsa olmaz şarttır. Kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız ki mazlumların derdine derman olalım ve zalimlerin karşısında dimdik ayakta duralım. İşlerimizde herhangi bir birikmeye sebebiyet vermeksizin, adalet hizmetini hemşehrilerimize sunmaya çalışıyoruz. Unutmayalım ki adalet göğün direğidir o yıkılırsa gökyüzü yerinde duramaz" diye konuştu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı: İnsanlık için daima adalet peşinde koşmalıyız

Kaynak: DHA

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