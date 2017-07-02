Tekirdağ Çerkezköy'de Trafik Düzenlemesini Vahe Kılıçarslan Tanıttı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde belediye başkanlığı bazı caddelerde trafiğe çift taraflı iniş ve çıkış olarak yeniden düzenlerken, sürücü ile yayaların yeni düzene alışması sağlamak için cansız manken Vahe Kılıçarslan da zabıta üniformasıyla sürücülere gidecekleri yönleri gösterdi.



Çerkezköy Belediye Başkanlığı, geçen 19 Haziran'da Atatürk ve Öztrak caddelerinde araçlar için tek yön uygulaması başlattı. Belediye Başkanlığı sürücü ve yayaların yeni trafik düzenine uyum sağlamalarını sağlamak için cansız manken olarak tanınan Vahe Kılıçarslan'ın kavşaklara yönlerini gösteren fotoğraf maketlerini koyma kararı aldı. Fotoğraf çekimi için Çerkezköy'e gelen Vahe Kılıçarslan, stüdyo çekimlerinin ardından zabıta üniforması giyerek sokakları gezdi. Trafiğin yeniden düzenlediği caddelerde araçlara gidecekleri yönleri gösteren Kılıçarslan, bazı işyerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Trafikteki sürücü ve yayaların ilgi gösterdiği Kılıçarslan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.