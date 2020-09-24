Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
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Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

24.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:43
Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YAPILMADITekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını açıkladı.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YAPILMADI

Tekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 24.09.2020 tarihinde saat 16.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçeleriyle komşu illerde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve valiliğimiz tarafından takip edilmektedir."

 


Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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