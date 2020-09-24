Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YAPILMADITekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını açıkladı.