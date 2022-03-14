ESKİŞEHİR (İHA) - Tekerlekli sandalyede oturarak 'hedefi 12'den vurmak için mücadele ediyor

ESKİŞEHİR Eskişehir'de yaşayan doğuştan serebral palsi hastası Yusuf Girat, 6 ay önce başladığı modern okçuluk branşında kendisini geliştirerek ilk etapta Türkiye derecesi kazanmayı, ardından da olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren 30 yaşındaki Yusuf Girat, tesadüfen önünde geçtiği spor kulübü sayesinde modern okçuluk branşıyla tanıştı. İlk olarak deneme atışıyla modern okçuluğa başlayan Girat, isteği ve azmi sayesinde kısa sürede okçuluk sporunda kendisini geliştirmeyi başardı. Boş zamanlarını antrenman yaparak geçiren Girat, 23-27 Mart tarihlerinde Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonasının birinci ayak yarışlarına katılarak sıralamaya girmeyi hedefliyor. Şampiyonayı başarıyla tamamladıktan sonra olimpiyatlara gitmek istediğini belirten Yusuf Girat, hem Türk Bayrağı'nı yurt dışında gururla dalgalandırmak hem de Eskişehir'i temsil etmek istiyor.

"Başarı yakalamamız için her atışımızın aynı noktaya gitmesi gerekir"

Okçuluk sayesinde gerileyen kaslarını da çalıştırma fırsatı bulduğunu kaydeden Girat, "Daha önce farklı spor branşlarını denedim ve kendime uygun olmadığını fark ettim. Okçuluk hep aklımdaydı ama bir türlü başlayamamıştım. Tesadüfen 6 ay önce kulübün önünden geçerken bilgi almak istedim. Hocalarım da 'gelip deneme atışı yapabilirsin' dediler. Böylelikle derslere başladım ve 6 aydan beri okçuluk yapıyorum. Okçuluk odaklanma ve adaptasyon gerektiren bir spor. Bizim başarı yakalamamız için her atışımızın aynı noktaya gitmesi gerekir. Kaslarımda gerileme olduğu için yayı çekerken bana çok faydası oldu. Bunun için bana çok faydası oldu. Bütün spor dallarında olduğu gibi ben de okçuluk da olimpiyatlara gitmek istiyorum. Okçuluk branşında hem engelli hem de engelsiz sporcularla aynı yarışmada karşılaşabiliyoruz. Önümüzdeki yarışmada sıralama atışlarına girmek gibi bir hedefim var" dedi.

"İlk defa bedensel engelli bir sporcumuz oldu"

Yusuf'un azmi ve isteği sayesinde kısa sürede yarışmaya hazırlandığını ifade eden antrenör Merve Başaran, "İlk defa bedensel engelli bir sporcumuz oldu. Biz de onunla birlikte tecrübe sahibi oluyoruz. Yusuf'un başlamasından itibaren 6 ay oldu. Onu yarışmaya hazırlamaya çalışıyoruz. Yusuf'un istekli ve azimli olmasından dolayı bu kadar kısa bir sürede yarışmaya hazırlandık. Biraz daha fazla çalışmamız lazım çünkü gideceğimiz yarışmada bütün sporcularımız tecrübeli. O sporculara yetişmeye çalışıyor ve biz de onu bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Yarışma hava şartlarından dolayı çok sürpriz olabiliyor. İnşallah güzel bir sıralamaya düşer" şeklinde konuştu.