Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
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Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir tekel bayinin depo kısmında yangın çıktı.

Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir tekel bayinin depo kısmında yangın çıktı.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayisinin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, daha sonra depo kısmında bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, tekel bayisinin depo kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk

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