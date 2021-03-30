Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı
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Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı Yanan araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinde tüfek saçmaları bulundu Sakarya'nın Hendek ilçesinde tekel bayi önünde bulunan otomobil kurşunlanarak kundaklandı.

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Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinde tüfek saçmaları bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde tekel bayi önünde bulunan otomobil kurşunlanarak kundaklandı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinde ise tüfek saçmaları bulundu.

Olay, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Tekel bayi önünde bulunan 54 D 6566 plakalı otomobil kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce kurşunlanarak ateşe verildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince alevlere teslim olan araç söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. Tüfek saçmalarının bulunduğu olay yerinde ekiplerce incelemeler sürerken konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı
Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı
Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı
Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı
Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı
Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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