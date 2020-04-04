Tekalif-i Milliye emirleri nedir? Tekalif-i Milliye emirleri ne zaman ve neden çıkarıldı? Tekalif-i Milliye emirleri ne demek? Kurtuluş Savaşı sürecinde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla çıkarılan Tekalif-i Milliye emirleri sayesinde halkın desteği alındı. Peki, Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş sonunda çıkarıldı? Tekalif-i Milliye ne zaman?

Tekalif-i Milliye emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen ve 7 – 8 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkarılan emirlerdir.Tekalif-i Milliye emirleri maddeleri neler? Olağanüstü bir dönem olan savaş sürecinde, orduyu güçlendirmek için çıkarılan emirlerle ihtiyaçlar karşılandı ve böylelikle halk, Kurtuluş Mücadelesinde yer aldı. İşte, Tekalif-i Milliye emirleri hakkında detaylar...

TEKALİF-İ MİLLİYE NE DEMEK?

1921 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, kendisine verilen Başkomutanlık yetkileri çerçevesinde çıkarılan Tekalif-i Milliye emirleri, ''Milli Vergi" ya da "Ulusal Yükümlülükler'' olarak Türkçe'de karşılık bulur.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ HANGİ SAVAŞ SONUNDA ÇIKARILDI?

Savaş sürecinde hızlı karar verebilmek ve uygulayabilmek adına Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921'de Atatürk'e yetkilerini ve Başkomutanlığı verdi. Böylece çıkarılan Tekalif-i Milliye emirleri ilk kez Kütahya-Eskişlehir savaşının ardından, Sakarya Savaşı öncesi uygulanmış oldu.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMRİLERİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır. "Tekâlif-i Milliye Emirleri" çok kapsamlıdır ve aynı vergi mahiyetindeki uygulamayı içermekle birlikte hizmet vergisi mahiyetindeki uygulamayı da öngörür.

Buna göre; her ilçede kaymakamın başkanlığında malmüdürü ve ilçenin en büyük askeri amiri ile idare meclisi, belediye ve ticaret odalarının seçtikleri üyelerden oluşan Tekâlif-i Milliye Komisyonları kurulacaktır. Bu komisyonlara o yörenin Müdafaa-i Hukuk Dernekleri merkez kurulundan iki üye ile köylerde imamlar ve muhtarlar tabii üye olarak katılacaklardı. Komisyon derhal toplantılara başlayacak ve bu hizmetleri için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ayrıca her komisyon iki ay süre ile askeri hizmetleri ertelenmek üzere altı memur çalıştıracaktır. Komisyonlar, savaş ekonomisine giren ve Tekâlif-i Milliye Emirlerinde belirtilen malları toplayarak bildirilen cepheye gönderecek, ayrıca bu emirlerin hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümlerini uygulayacaktır. Komisyon üyelerinden görevinde ihmal gösterenler, vatana ihanet suçu işlemiş sayılacak ve ona göre cezalandırılacaktır.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ TARİHİ VE MADDELERİ

Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergileri yani Tekalif-i Milliye emirleri, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak amacıyla Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Ağustos 1921'de çıkarılan kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplam on maddedir. İşte maddeler:

- Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

- Her aile bir askeri giydirecek.

- Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

- Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

- Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

- Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.

- Sahipsiz bütün mallara el konacak.

- Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

- Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.