Tek Paylaşımları Servet Değerinde! İşte Instagram'ın En Çok Kazananları

Kullanıcılar, Instagram'da takipçi kazanmak, beğeni sayısını artırmak için çabalarken, ünlüler tek bir paylaşımla milyon dolarlar kazanıyor. Hopper HQ, Instagram paylaşımlarıyla servetlerine servet katan ünlülerin listesini paylaştı. İşte Instagram'da en çok kazanan ünlüler

Sosyal medya platformlarını inceleyen Hopper HQ, Instagram'da en çok kazanan ünlüleri "Instagram Zenginler Listesi" sayfasında açıkladı. Milyonlarca takipçiye sahip ünlüler, tek bir fotoğraf veya video paylaşarak milyonlarca dolar kazanıyor.

Hopper HQ'nun verilerine göre, birinci sırada The Rock olarak da bildiğimiz Hollywood yıldızı Dwayne Johnson var. Eski Amerikan güreşçisi olan The Rock, Instagram'da paylaşımda bulunduğunda 1 milyon doların üzerinde parayı servetine katıyor. Film dışında spor markası Under Armour ile anlaşması olan Rock, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo ve daha birçok ünlü ismi de geride bırakmayı başardı. İşte Instagram'da tek paylaşımla dudak uçuklatan paralar kazanan diğer isimler:

Instagram'da En Çok Kazanan Ünlüler

Dwayne Johnson (@therock) 187.300.000 takipçi, 1.1015.000 dolar

It's ok to talk about it. We all talk. It's fun to talk about goals and dreams. But the conduit that turns talk into real success is action. Hard work. Relentless hard work. Applied to all aspects of life. Stay hungry and healthy, my friends. #twohandphilosophy #sacredrepetition

Kylie Jenner (@kyliejenner) 181.500.000 takipçi, 986.000 dolar

??????????

Cristiano Ronaldo (@cristiano) 224.800.000 takipçi, 889.000 dolar

Have a nice day ?????? #thursdaystyle

Kim Kardashian (@kimkardashian) 175.700.000 takipçi, 858.000 dolar

Ariana Grande (@arianagrande) 191.100.000 takipçi, 853.000 dolar

Selena Gomez (@selenagomez) 180.300.000 takipçi, 848.000 dolar

Beyonce Knowles (@beyonce) 148.700.000 takipçi, 770.000 dolar

Justin Bieber (@justinbieber) 139.300.000 takipçi, 747.000 dolar

Taylor Swift (@taylorswift) 135.000.000 takipçi, 722.000 dolar

Neymar da Silva Santos Junior (@neymarjr) 139.300.000 takipçi, 704.000 dolar

Kaynak: Tamindir