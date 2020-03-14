Tek mermi ile Fransız denizaltısı ve 28 askerini teslim almıştı...O kahramana vefa
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Yenişehir, Çanakkale, Bursa, Güncel

Tek mermi ile Fransız denizaltısı ve 28 askerini teslim almıştı...O kahramana vefa

Çanakkale Savaşı'nda komutanlarından emir almayı beklemeden 7,5'luk topuyla ateş edip, Fransız Denizaltısı Turkuaz'ı 28 askeriyle etkisiz hale getiren Müstecip Onbaşı, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

14.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:46
Tek mermi ile Fransız denizaltısı ve 28 askerini teslim almıştı...O kahramana vefa

Çanakkale Savaşı'nda komutanlarından emir almayı beklemeden 7,5'luk topuyla ateş edip, Fransız Denizaltısı Turkuaz'ı 28 askeriyle etkisiz hale getiren Müstecip Onbaşı, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.


Bugüne kadar dünyada hiç kimsenin tek başına yapamadığı kahramanlıklardan birisini sergileyen Müstecip Onbaşı, Şehadet Ayı Mart Ayı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği anma programı çerçevesinde yaad edildi.


1891'de Bursa'da dünyaya gelen Müstecip Onbaşı tarihler 1915 yılının Ekim ayını gösterdiğinde Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen Turkuaz adlı Fransız Denizaltısını emir almayı beklemeden 7,5 milimetrelik topuyla ateş ederek etkisiz hale getirmiş, denizaltıyı 28 personeliyle birliket teslim almıştı.


Bu gemiye daha sonra İstanbul'a götürülerek devlet büyüklerinin hazır bulunduğu bir törenle gemiye Müstecip Onbaşı adı verildi.


Müstecip Onbaşı 9 yıllık askerlik sonrası geldiği köyünde mütevazi bir hayat sürüp 1959 yılında vefat etti.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği "Şehadet ayı Mart ayı" etkinliği dolayısıyla Yenişehir Orhaniye Köyünde Çanakkale Gazisi ve Kahramanı Müstecip Onbaşı'yı Anma programı gerçekleştirildi.


Anma programına Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu da katılarak kahraman askerin hayatından kesitler sundular.


Bursa' dan gelen grup, Müstecip Onbaşının Köyündeki kabristanda dua ettikten sonra köy kahvesinde vatandaşlarla biraraya geldi.


22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu etkinliğe katılan konuklara, Çanakkale savaşının tarihteki önemi ve savaşta yaşanmış gerçek olaylar ile Seyit Onbaşılar, Yahya Çavuşlar, Yüzbaşı İsmail Hakkılar, Yüzbaşı Hüseyin Avniler, Yarbay Mustafa Kemaller, Nene Hatunlar, Kastamonulu Şerifeler, Gördesli Makbuleler, Adanalı Tayyar Rahmiyeler, Aydınlı Çete Emir Ayşeler gibi bir çok şehit ve Kurtuluş Savaşı kahramnalırınn hayatından kesitler sundu.


Müstecip Onbaşı gibi bir kahramanın dünyada eşi benzeri olmadığını söyleyen Anbarcıoğlu; "Şayet bu kahramanımız yabancı bir ülkenin kahramanı olup tek başına, bir tek mermiyle koskoca deniz altıyı esir almış olsaydı; o kahraman için ciltler dolusu kitaplar yazılır, yüzlerce filmi çevrilirdi" diye konuştu.


Müstecip Onbaşının torunu Hüseyin Kılıçaslan'ın da katıldığı toplantıda izleyenlerin bir çoğu Müstecip Onbaşının kabrine ilk defa geldiklerini belirterek bunun her yıl düzenli bir şekilde gerçekleşmesini ve tüm Bursa' nın, hatta tüm Türkiye' nin böyle bir kahramanı mutlaka yeterince tanıması gerektiğini vurguladılar. - BURSA

Kaynak: İHA

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