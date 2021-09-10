Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
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Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2 yıllık evliliklerini bugün tek celsede bitiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medya hesaplarından aynı paylaşımı yaparak "Birbirimizi çok sevdik, çabaladık ama devam ettiremedik" dedi.

Uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti bugün Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı.

GÖKHAN ÇIRA SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Adliyen birlikte çıkan ikiliden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ayaküstü soruları yanıtlarken Gökhan Çıra hiçbir açıklama yapmadan aracına bindi. Biten evliliği için "Herkes için hayırlısı olsun" diyen Ciğerci, aldatma iddiası için de "İhanetle alakalı bir şey yok" dedi.

Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik

"BİRBİRİMİZ İÇİN ÇABALADIK AMA DEVAM ETTİREMEDİK"

Adliye çıkışı ayrı ayrı araçlara binerek uzaklaşan ikili, Instagram hesaplarından aynı yazılı açıklamayı paylaşarak birbirine veda etti. İkili, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz."

MAL PAYLAŞIMI YAPTILAR

Ciğerci ve Çıra boşanma öncesi mal paylaşımı da yaptı. Birlikte kozmetik firması kuran ikili, burada ortak olarak çalışmaya devam edecek. Bodrum'da iki adet evi olan çift bunları bölüşecek. İkili, şirket üzerine kayıtlı 11 milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdi.

Tek celseden boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
Tek celseden boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
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Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik - Haberler Magazin
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