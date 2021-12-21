Şanlıurfa'da at tepmesi sonucu böbreği yırtılan hasta kapalı ameliyatlı sağlığına kavuştu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da atın tepmesi sonucu böbreği yırtılan hasta kapalı yöntem ameliyatla hayatı tutundu.

Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, doğuştan tek böbrekli olan 20 yaşındaki Mustafa Demir atın tepmesi sonucu hastanenin acil servisine kaldırıldı. Hastanenin Girişimsel Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kaya tarafından yapılan incelemede böbreği yırtıldığı tespit edildi. Kara, tarafında yapılan kritik müdahaleyle hasta kurtarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Veysel Kaya, hastaneye başvuran hastanın at tepmesi sonucu böbreğinde meydana gelen yırtılma sonucunda karın içerisinde hayati tehlike oluşturduğunu ve bunun sonucunda kanama olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Yapılan kontrol ve tetkikler sonucunda karın içi kanamasının olduğu tespit ettiklerini anlatan Kaya, "Böbreği ortadan yırtılan hastayı kapalı yöntemle sağ kasığında bir iğne girişiyle kanayan yerine giden damarlar sadece yarım saat içerisinde kapatıldı. Hastamız taburcu olduktan sonra kontrole geldi ve böbrek değerleri ile kan değerlerinin normal. Hastamızın sağlığına ve sevdiklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmasına sevindik. Hastanemizin Üroloji ve Girişimsel Radyoloji ekibi olarak kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise hastanede başarılı bir operasyon yapıldığını belirterek, "Alanında uzman ve çok başarılı doktor arkadaşlarımız aramıza katıldı. Hastanemizin Üroloji ve Girişimsel Radyoloji ekibine teşekkür ediyorum . Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi olarak hastalarımızı sevk etmeden tüm tedavi ve ameliyatlarını yapmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.