Tek bir çivi çakılmadan yapılan cami 354 yıldır ayakta

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde 1666 yılında çivi kullanılmadan yapılan Çataksu Çukur Camisi, 354 yıldır ayakta duruyor.

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde 1666 yılında çivi kullanılmadan yapılan Çataksu Çukur Camisi, 354 yıldır ayakta duruyor.

Olur ilçesinde sulama ve enerji üretimi amacıyla yaptırılan Ayvalı Baraj gölünün kıyısında bir sahil yerleşim birimini andıran yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Çataksu Mahallesi'nde, Osmanlı döneminde yapılan mimarisiyle dikkat çeken ahşap cami bulunuyor. 1666 yılında Derviş Mehmet Efendi tarafından yaptırılan ve 354 yıldır ayakta kalmayı başaran yaklaşık 250 metrekare alanda 400 kişinin aynı anda namaz kılabileceği tarihi cami büyük bir bölümü tahtadan oluştuğu için 'ahşap' cami olarak anılıyor. Mihrap, mahfil, ahşap direkler ile tavanı için tek bir çivi kullanılmayan caminin süslemesini ise kök boyadan üretilen desenler oluşturuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Çataksu Camisinin bulunduğu bölgenin Osmanlı döneminde sancak görevi üslendiğini belirten Olur Müftüsü Ferhat Koçak, "1666 yılında Derviş Mehmet Efendi tarafından yaptırılan camimiz o dönemden bu yana çeşitli tadilat ve tamiratlar geçirmiş ama özellikle taş duvar üzerinde bulunan çatının ahşap işçiliği o günden bugüne kadar özelliğini korumuştur. Az da olsa deforme olmuş ama kalıcı olarak o özgünlüğünü günümüze kadar taşıyabilmiştir. Ahşapta kök boyanın kullanılmış olması çok güzellik katmış. Camide özellikte ahşap işçiliğinde çivinin kullanılmamış olması da ayrı bir özellik. Süs olarak kullanılan zincir bile ahşaptan yapılmış. Burada çivi kullanılmaksızın bir işçilik, ustalık söz konusu" diye konuştu.CUMA NAMAZI KILINIRDIOsmanlı döneminde sancak görevi yapan Çataksu'daki caminin bölge için önemli olduğunu kaydeden Koçak, "Caminin işçiliği kadar bölge açısından da önemli. Yöre insanı atlarla cuma namazı kılmak için uzak yollardan bu camiye geliyor. Bu eserin bugüne kadar yaşamasından büyük sevinç duyuyoruz. Allah yapanlardan ve emek verenlerden razı olsun. Camimiz şu anda ayaktadır ama ufak tefek eksiklikleri ve tadilat tamirat ihtiyacı vardır" dedi.

Olur ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Çataksu Mahallesi'ndeki ahşap camiye gelen ziyaretçiler, ahşap bölümleri ilgiyle izliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN