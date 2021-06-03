TEİAŞ, çiftçinin zararını tazmin ettirdi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına çalışma yapan bir firmanın elektrik iletim hatlarında çalışma yaptığı sırada bazı bahçelerde oluşan zarar ve ziyan giderildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına çalışma yapan bir firmanın elektrik iletim hatlarında çalışma yaptığı sırada bazı bahçelerde oluşan zarar ve ziyan giderildi. Bölgede inceleme yapan TEİAŞ görevlileri kendileri adına iş yapan firmanın verdiği zararı kabul ederek, çiftçinin tarlasında oluşan zararı tazmin etti.

Bilindiği gibi Nisan ayı içerisinde TEİAŞ adına ihaleyi alan firma tarafından Aydın'ın Efeler İlçesi'ne bağlı Eğrikavak Mahallesi ile İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne bağlı Çayır köyü arasındaki hatlarda çalışma yapılmıştı. İş makineleri ile bölgedeki incir bahçelerinde çalışma yapıldığı sırada incir ağaçları zarar gören çiftçiler durumdan şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine bölgede inceleme yapmak üzer ziraat mühendisi görevlendiren TEİAŞ, bölgede yaptığı incelemeden sonra incir bahçesi zarar gören Mümin Kılınç'ın zararını tazmin etti.

Firma tarafından çiftçinin zararı ikamet ettiği köşk ilçesindeki Ziraat Bankası hesabına yatırılarak incir bahçesindeki zarar ziyan tazmin edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı