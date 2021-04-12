TEI'den Gebze Teknik Üniversitesine yüksek başarımlı hesaplama alanında donanım ve yazılım desteği

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Gebze Teknik Üniversitesine (GTÜ) yüksek başarımlı hesaplama alanında donanım ve yazılım desteğinde bulundu.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Gebze Teknik Üniversitesine (GTÜ) yüksek başarımlı hesaplama alanında donanım ve yazılım desteğinde bulundu.

Öğrenciler, bu destekle projelerini üstün teknik donanım özelliklerine sahip cihazlar ve yazılımla uygulayabilecek. Hibe edilen yazılımlar, GTÜ akademisyenleri ve öğrencilerince devam ettirilen, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılacak.

Bu yazılıma ilave olarak analiz ve hesaplama çalışmalarına hız kazandıracak, normal bilgisayarlara göre her biri 10 kat daha hızlı olan 240 çekirdekli "yüksek başarımlı hesaplama" sistemi de GTÜ'ye hibe edildi.

"GTÜ'yü motor konusunda öne çıkarmak istiyoruz"

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yüksek Başarımlı Hesaplama Alanında Donanım ve Yazılım Hibe Protokolü" töreninde konuşan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, ABD'de yüksek lisans ve doktora yapıp iş tecrübesi kazandıktan sonra Türkiye'de ilk işe başladığı yerin o zamanki adıyla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olduğunu anımsattı.

Akşit, 2000'li yılların başlarında devletin imkanlarının kısıtlı olduğunu, şu anda üniversitelere çok daha iyi imkanlar sağlandığını vurgulayan Akşit, altyapının iyileştirilmesi durumunda o kadar kaliteli işler ortaya çıktığını söyledi.

İlmi çalışmaların, zor problemlerin ciddi bilgisayar altyapısı gerektirdiğini, bunun farkında olduklarını dile getiren Akşit, "Burada her biri normal bir iş istasyonunun 10 kat daha hızlı 240 çekirdeği olan yüksek başarımlı hesaplama sistemini GTÜ'ye getirdik ve kurduk. Akademik yazılımlarını da aldık, kurduk. İnşallah bu imza töreniyle de devreye alacağız. Güle güle kullanın, hayırlı olsun." diye konuştu.

Akşit, GTÜ'yü motor konusunda öne çıkarmak istediklerini, burada motor mükemmeliyet merkezi oluşturmak için adımları kademe kademe attıklarını belirterek, belirli bir yere gelindiğini kaydetti.

"TEI'nin yürüttüğü projeler, büyük fırsatlar yaratmaktadır"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da üniversite-sanayi iş birliğine her zaman en üst seviyede önem verdiklerini belirterek, salgın sürecinin bu noktada kendilerini yollarından alıkoymadığını söyledi.

Türkiye havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunan TEI'nin hem Ar-Ge hem de üretim kabiliyetleri bakımından üniversitelerinin çok değerli bir paydaşı olduğunu vurgulayan Aslan, "Türk hava savunma sanayi için TEI'nin yürütmekte olduğu projeler hem milletimiz hem de üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz için büyük fırsatlar yaratmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Akşit ve Aslan, hibe protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız