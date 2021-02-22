"Tehlikeli köpek sahipleri psikoteknik belgesi almalı"

Türkiye'de Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Tosa Inu ve Pitbull cinsi köpek ırkları ve bunların benzerlerinin beslenmesi ve satışının 2004 yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile yasaklandığını söyleyen Veteriner Hekim Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "Otomobil sürmek için ehliyet gerekir. Araç kaza yaparsa sahibi sorumlu olur. Bu köpekler için de durum aynıdır. Köpeğin sahibine yönelik tedbirler alınsın, ehil olmayan ve bu konuda belgesi olmayan kişiler bahsi geçen köpeklere sahip olamasın" dedi.

"HİÇBİR KÖPEK DOĞUŞTAN TEHLİKELİ DEĞİLDİR"

Hiçbir köpeğin doğuştan saldırgan ve tehlikeli olmayacağını söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "Pitbullar şu an yapıldığı gibi yasaklanıp merdiven altında, ruh sağlığı yerinde olmayan kişiler elinde beslenmeye itildiğinde, bu insanların elinde kuvvetinden dolayı çok tehlikeli hale gelebilir ki böyle hadislere maalesef tanık olduk. Birçok saldırının kökenine baktığımız zaman çevresinin ve köpek sahibinin etkisi gözleniyor, bu nedenle bizim sadakatiyle tanınan yerli köpek ırklarımızın bile saldırıp insan öldürme vakaları var. Mesela Türk Çoban köpeği Kangalımız da bazı ülkelerde yasaklandı. İlginçtir, ufacık terrier ırkı köpeklerin yüzlerce saldırısını duydum ama kanunda yasaklı olan Fila Brasileiro ve Tosa Inu ırklarının bugüne kadar tek bir saldırma olayını da duymuş değilim. Zaten bu köpekler uluslararası ısırma istatistiklerinde de ön sıralarda gelmiyor. Çok kuvvetli olması dışında diğer köpeklerden farkı olmayan Pitbullar ise sadakatiyle tanınan ve insanlarla arası son derece iyi olan köpeklerdir" diye konuştu.

"KÖPEĞİN SAHİBİNE YÖNELİK TEDBİRLER ALINMALI"

Sadece dört ırk değil, tehlikeli olabilecek her köpeğe karşı birkaç tedbirle bu hadiselerin önlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Tamer Dodurka, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Otomobil sürmek için ehliyet gerekir. Araç kaza yaparsa sahibi sorumlu olur. Bu köpekler için de durum aynıdır. Köpeğin sahibine yönelik tedbirler alınsın, ehil olmayan ve bu konuda belgesi olmayan kişiler bahsi geçen köpeklere sahip olamasın, tehlikeli olabilecek her köpeğe dolaştırılırken ağızlık takılsın, gerekiyorsa bunlar insanların arasında dolaştırılmasın ve bahçelerde bakılıyorsa köpeğin kaçmasına engel olacak mekanik önlemler alınsın önerisinde bulunduk. Meclis Hayvan Hakları Komisyonu bizleri dinleyerek bazı düzeltmeler yaptı; sonucunu biz de merakla bekliyoruz. Yasanın revize edilmiş halinin yakında meclis gündemine alınacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAYVANLARI SOSYALLEŞTİRMEK GEREKİYOR"

Herhangi bir köpeğin saldırgan olmasını istemiyorsak, onu eve kapatıp insanlarla temasını kesmek yerine, sosyalleştirmek gerektiğini belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "Köpeğinizi şiddetle değil, sevgiyle besleyin. Pitbull köpeği iyi şekilde yetiştirilirse insanlara çok yakın ve uyumlu bir hale gelecektir. Gelişimi sırasında şiddet gören çocuk nasıl şiddete meyilli oluyorsa, köpek de aynı şekilde meyilli olacaktır. Bu nedenle tehlikeli olabilecek kadar güçlü olan her köpeğin ya da onu dolaştıran kişinin, psikoteknik belgesi gibi bir belgeye sahip olması yerinde olacaktır. Avrupa'da insanlara değil ama tehlikeli köpeklere uzun yıllardan beri bu testler zorunlu olarak uygulanıyor " diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı