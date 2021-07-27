Tefekkür ne demektir? Tefekkürün amacı nedir? Nasıl tefekkür etmeliyiz?

Müslümanlık, temelinde ibadet olmasına rağmen doğayı anlama yorumlama eşyanın ve canlının özüne inme bunları Allaha dayandırma tefekkür ile yapmaktayız. Peki tefekkür ne demektir? Tefekkürün amacı ne demektir? Nasıl tefekkür etmeliyiz?

Kelime anlamı düşünme düşünüş olana tefekkür Allahı anlamak Allahın bizden istedikleri ibadetleri kavramak açısından bize yol göstermektedir. Müslümanlık için önemli olan Tefekkür ne demektir? ? Tefekkürün amacı nedir? Nasıl tefekkür etmeliyiz?

TEFEKKÜR NE DEMEKTİR?

Peygamber efendimiz Hz Muhammed (sav) bir hadisi şerifinde bir saatlik tefekkürün bin senelik ibadete karşılık geldiğini söylemiştir. Bununla tefekkürün iman açısından ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Yine bir ayeti kerimede Allah'u Teala şöyle buyurmuştur. ''Onlar ayakta iken ,otururken, yanları üstünde yatarken hep Allah'ı anarlar göklerin ve yerin yaratılışını ince ince düşünürler .''Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen (boş, manasız şeyleri yaratmaktan münezzehsin).Bizi cehennem azabından koru.(Ali-İmran 191).Bu ayette de anlaşılacağı üzere Allah'u teala bizlere tefekkür etmeyi emretmiştir. Konuyu daha da açmak gerekirse tefekkür bir yıldıza bakarken bir çiçeği koklarken Allah'ı görmektir. Dağların, akarsuların, hayvanların, bitkilerin ve bütün canlıların büyük bir düzen içinde yaratıldığını görmekte teffekürü ifade eder Başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır.. Dünya hayatının misâli şudur: Bir yağmur, onu gökten indiririz. İnsanların ve hayvanların yiyip istifade ettikleri yeryüzü bitkileri o yağmuru emerek boy atıp gürleşir, sarmaş dolaş olur. Derken yeryüzü bütün takılarını takınıp, rengârenk süslenerek olanca güzelliğiyle göz kamaştırır hâle gelir. Orayı ekip biçenler bütün bunların kendi güçlerinin eseri olduğuna ve artık onun ürünlerini toplama zamanı geldiğine inandıkları sırada, bir gece vakti veya gündüz oraya azap emrimiz gelir; sanki dün orada hiçbir şey yokmuş gibi, her şeyi kökünden biçiveririz. İşte, sistemlice düşünüp ibret alacak kimseler için âyetleri böyle ayrıntılarıyla açıklıyoruz. (Yunus 24. Ayet).Bu ayette de anlaşılacağı gibi yağmur doğanın tekrar yaratılışı bize teffekkür etmemizi buyurur. Günümüzde ulaştığımız bilgiler, uzay çalışmaları Allah'ın kudret ve büyüklüğünü bize apaçık şeklide ortaya koymaktadır.

Büyük alim ve evliyalar hakikate tevekkül yoluyla ulaşmışlardır. Hz Ali'' tefekkürü olmayan bir susma, unutkanlık ve dalgınlıktır'' şeklinde ifade etmiştir. Hz Ebubekir'de geceleri iki rekat namaz kılıp sabaha kadar tefekkür edermiş. Lokman hekim de insanlardan uzaklaşıp tefekkür edip cenneti düşünürmüş. Kuran' Kerimin ilk ayetinin oku emri olması bize aslında doğayı okumayı, insanı okumayı yaratılışının mükemmelliğini okumayı kast etmiştir. Tefekkürle yaratılışın sırrına ermek ve bu gaye ile ibadetleri huşu içinde yapmaktır. Yoksa sadece fiilen yapılmış bir ibadet, hareketten öteye geçmeyecektir. Yapılan ibadetin idrakını kavramamak, ibadetin kişiyi hiçbir kötülükten alı koymayacağı gibi ibadetin özüne de zarar verecektir.

TEFEKKÜRÜN AMACI NEDİR?

Tefekkür yapmamızın en büyük amacı düşünerek, doğayı okuyup günahlarımızdan ders çıkarıp Allah'u Tealaya yaklaşmaktır. Bu maksatla etrafımızda gördüğümüz her şeyi anlamlandırmak Allaha bağlamak, dini yaşarken bir gaye oluşturmalıyız. Tefekkür ile yapılan ibadet daha çok anlam kazanacak ve ibadete daha çok huşu katacaktır. Bu amaçla ibadetin yanında az da olsa tefekkür yapmak manevi açıdan fayda sağlayacaktır.

NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Tefekkürü, sükûnet ve hayret ile yapmalıyız. Gördüğümüz ve şahit olduğumuz doğa olaylarını yaşanan ibret verici hadiseleri hayret duyguları ile görmeli her şeyi Allaha bağlamalıdır. Sukunet, tefekkürü yapılmasını sağlar boş işler ve sözlerden uzaklaşmak tefekkürün daha anlamlı kılacaktır. Bir hadisi şerifte ''Rabbim bana sükutumun tefekkür olmasını emretti diye belirtmiştir.