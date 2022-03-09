Hakkari'de tedavileri tamamlanan üç yabani kuş doğaya salındı

HAKKARİ (AA) - Yaralı bulunan baykuş, kara akbaba ve kızıl şahin tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Kentte yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilen kuşların tedavileri tamamlandı.

Tedavileri sonrasında baykuş, kara akbaba ve kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Necmettin Yılmaz, Şube Şefi Süleyman Durman ve Veteriner Hekim Mehmet Yıldız tarafından doğaya salındı.

Yılmaz, vatandaşların yabani hayvanlar konusunda duyarlı davranmalarını ve yaralı hayvan gördüklerinde kendilerine haber vermelerini istedi.