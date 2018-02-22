Tedavileri Baba Ocağında Devam Eden Mehmetçiklere Ziyaret

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zeytin Dalı Harekatı ile Kilis'te yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından memleketleri Ereğli ilçesine getirilen Piyade Uzman Çavuş Serkan Arık ile Piyade Er Murat Doğancı'yı ziyaret etti.

Çınar, Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından ilçeye bağlı Ramazanlı köyündeki baba ocağında tedavisi süren Arık'ı, ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Çınar, "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Çınar daha sonra Kilis'in Süngütepe bölgesinde nöbet tuttuğu sırada bastığı mayının patlaması sonucu sol ayak topuğundan yaralanan ve tedavisi devam eden Piyade Er Murat Doğancı'yı Bağlık Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Ziyaretlere Kaymakam Nazım Madenoğlu, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Mustafa Şahin katıldı.