Tedarik ne demek? Tedarik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tedarik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tedarik ne demek? Tedarik anlamı ne? İşte, Tedarik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tedarik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tedarik anlamı ne? Tedarik ne demek?

TEDARİK NE DEMEK?

Tedarik (aynı zamanda Tedarik, Satın Alma veya Satın Alma ) işletme yönetiminde daha fazla işleme (üretim şirketleri) veya malların yeniden satışı (ticaret) için malzeme satın alma ve tedarik lojistiği ile ilgilenen şirketlerde operasyonel bir işlevdir.

Tedarikin kapsamı tutarsız bir şekilde tanımlanmıştır: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• Satın alma süreci malların ihtiyaca dayalı ve ekonomik olarak tedarik edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Örneğin perakende sektöründe satın alma, programlama, gelen mallar, fatura doğrulama ve ödenecek hesap fonksiyonlarını içerir.

• Daha dar tanımlara göre odak üretimdir: üretimde gerekli olan her şeyi sağlamak (gerçek üretim mallarının akışı)

• Hizmet sunmak için, sağ mallar ( 'nesneler') doğru kalite ve doğru maliyet (ekonomik) ( "6R"), doğru 'yerde' doğru zamanda doğru miktarda mevcut olmalıdır.

• Ekonomide geniş anlamda tedarik operasyonel performans için gerekli olan tüm girdi faktörlerinin en uygun maliyetle sağlanmasıdır. Tedarik nesneleri; malzeme, mülk, tesis ve ekipman, haklar, hizmetler, mali kaynaklar ve personel olabilir.

• Malzeme yönetimi anlamında tedarik üretim için gerekli girdi faktörlerinin tedariğiyle ilgilenir, Malzemeler ve montajlar. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• Şirketin somut hedefine ulaşmak için gerekli olan her şey, tedarik nesneleri olarak anılan iş literatüründe üretim faktörleri (hammaddeler, sarf malzemeleri, tedarikler, personel/ işgücü, sermaye, ticari gayrimenkul, hizmetler, haklar, harici kurumsal veriler).

• Özellikle fon, gayrimenkul ve personel/ işgücü temini, bu alanlarda özel piyasa koşulları olduğundan bağımsız bir sorun ortamını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle finans, tesis yönetimi ve insan kaynakları gibi bağımsız alanlar bundan sorumludur.