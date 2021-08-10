Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: "Ben anneme ne diyeceğim" diye ağlıyordu
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Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: "Ben anneme ne diyeceğim" diye ağlıyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: "Ben anneme ne diyeceğim" diye ağlıyordu Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ettikten sonra bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ı tecavüze uğradığı...

Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: "Ben anneme ne diyeceğim" diye ağlıyordu

ANKARA - Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ettikten sonra bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ı tecavüze uğradığı iddia edilen günün sabahı kaldığı otelden alıp Keçiören'deki evine bırakan taksici Ali Usta yaşanılanları anlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitenin 15'inci katından tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan hayatına son vermişti. Eda Nur, canına kıymadan önce ise kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü M.A. ile Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kızın cansız bedeni önceki gün toprağa verilirken, şüpheli M.A. ve Y.G.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Kaplan'ı tecavüze uğradığı iddia edilen gün kaldığı otelden alarak Keçiören'deki evine bırakan taksi şoförü Ali Usta ise o sabah şahit olduğu anları anlattı.

"Araç içerisinde sürekli ağlıyordu"

Eda Nur'un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen Taksici Ali Usta, "Taksiye binip Keçiören'e doğru gittiğimizde kız araç içerisinde ağlamaya başladı. Ne oldu diye sorduğumda, 'abi hatırlamıyorum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda başımda iki tane kadın vardı. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı. Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu. Korkmuş durumdaydı. Sarhoştu. İsmini Tayfun olarak bildiğim otel işletmecisi Eda'yı taksiye bindirdi. Adresi ve telefon numarası verdi bana. 'Keçiören'e götür, bu adrese teslim et' dedi. Daha önce hiç görmemiştik Eda'yı otel bölgesinde. Sabaha karşıydı. Araçta tek kişiydi. Eda'yı bıraktığımda ablası kapıdan aldı. Ben eve çıkartmadım. Telefon ettik ablasına. Ablası indi teslim aldı. Ablası, 'ben geldim, sen neden gelmedin' gibi cümleler kurdu. Kızın üzerinde hiçbir şey yoktu. Çantasını falan önceden ablası götürmüş. Bilinci yerinde değildi. Araç içerisinde sürekli ağlıyordu. Kolunu kaldıracak hali yoktu. Tuhaftı biraz. Belli ki başına bir şey gelmişti. Sabah saat 5 çeyrekti aldığımda. Keçiören'e gitmemiz 15 dakika dahi sürmedi zaten. Ağlamaya başlayınca ne oldu diye sorduğumda 'bilmiyorum abi' demişti. Günübirlik bir oteldi. İnerken fark ettim, kolunda çizik ya da tırnak izine benzer deri soyulması vardı" ifadelerini kullandı.

İddiaların odağındaki otel kapı duvar halde

Kaplan'ın kaldığı otelin ise kapıları kilitli halde. Müşterilerin hepsinin tahliye edildiği otelin baş şüpheli durumundaki sahipleri sırra kadem basmış durumda. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: 'Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu
Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: 'Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu
Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: 'Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu
Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: 'Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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Tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar eden Eda Nur'u evine bırakan taksici konuştu: "Ben anneme ne diyeceğim" diye ağlıyordu - Haberler
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