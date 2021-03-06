'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' tiplemesiyle ünlenen Coşkun Göğen'e verdiği bir röportajda "Filmlerinizdeki o meşhur sahnelerinizde, kadınlara karşı bir şeyler hissettiğiniz oluyor muydu?" sorusu yöneltildi. Göğen bu soruya "Oyuncu profesyoneldir. Hepsi arkadaşım, ablam, kardeşimdi. Dünyanın en namuslu tecavüzcüsüyüm" yanıtını verdi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden, filmlerin 'tecavüzcü Coşkun' lakaplı kötü adamı Coşkun Göğen, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda kendisi hakkında merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.

Kendisinden 24 yaş küçük bale öğretmeni eşiyle mutlu bir evlilik süren usta oyuncuya "Filmlerinizdeki o meşhur sahnelerinizde, kadınlara karşı bir şeyler hissettiğiniz oluyor muydu?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Göğen, "O nasıl söz öyle! Hiç olur mu? Oyuncu profesyoneldir. Hepsi arkadaşım, ablam, kardeşimdi. Dünyanın en namuslu 'tecavüzcüsüyüm'. Hayatımda tek kadına yanlışım olmadı" ifadelerini kullandı.

İşte usta sanatçının röportajından bazı kesitler:

"TECAVÜZCÜ LAKABINDAN RAHATSIZ DEĞİLİM"

O lakabın yapışıp kalması sizi rahatsız ediyor mu?

"Ben o lakaptan değil, insanların gerçek hayatta yaptığı taciz ve tecavüzlerden rahatsızım. Şiddetten çok rahatsızım. Gerçek hayatta bu kelimeyi duyunca tabii ki irite oluyorum" dedi.

"BAŞROL OYUNCUSU 200 BİN ALIRKEN BİZE 500 LİRA TEKLİF EDİYORLAR"

Neden ekranlarda yoksunuz? Teklif mi gelmiyor?

"Nuri Alço ile konuştuğumuzda bu sebeple yakınmıştı. Evde şu an üç senaryo var, okuyorum. Geçinmek zorundayım, buna rağmen yine de seçici davranıyorum. Bizlere, Yeşilçam emekçilerine çok haksızlık yapılıyor. Nuri ile başımıza çok trajikomik bir şey geldi. Nuri beni aradı ve çok ünlü bir sanatçı ile diziye başlayacağını söyledi, çok heyecanlıydı. Sonra aynı gün içinde çok sinirli bir şekilde tekrar aradı. Nasıl şaşkın…

Meğer iki saatlik bir iş için çağırmışlar ve üç kuruşa. O da kızıp, reddetmiş. Sonra aynı yapımcı beni aradı, ben de nasıl bir iş diye sorguladım. 'İki üç saatlik bir iş ve 500 lira' dedi. Başrol oyuncusu ise bölüm başı 150-200 bin alıyor. Şaka gibi. Nuri'yi aradım, gülüştük. Gitmedim tabii. Bu bir saygısızlık!"

"KARIMI YALNIZ BIRAKAMAM ONUN BEYNİ BAKİRE"

Dizilere sıcak bakıyor musunuz?

"Benim hanımım Rus ve bale öğretmeni. 50 yaşında ve çok aktif çalışıyor. O kadını ben burada nasıl yalnız bırakayım, içim el vermez. Antalya'da yaşıyorum. Ben kokarım onu yalnız bırakmaya. 50 yaşında bir çocuk. Beyni bakire onun. Masum. Aramızda 24 yaş var, ben onu canım gibi seviyor, üzerine titriyorum" ifadelerini kullandı.

Coşkun Göğen ve eşi

"400'Ü AŞKIN FİLMDE OYNADIM"

"Nasıl oyuncu oldunuz?"

"1962 yılında, 15 yaşındaydım. Çıraklık yaptığım berberin önünden, Yeşilçam'a figüran taşıyan otobüslere binmeye başlamıştım. Sonra filmlerde figüran rolleri almaya başladım ve keşfedildim. Türk sinemasında 400'ü aşkın filmde oynadım."