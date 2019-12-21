'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı
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'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

Çin’in ‘’toplama kamplarında’’ bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews’e anlattı

21.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:33
'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

'e (BM) göre bir milyona yakın Türkü Çin'in "eğitim merkezleri" dediği kamplarda zorla tutuluyor.


Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu'nun raporuna göre, özerk Uygur bölgesi bir gözetim kampına dönüştürüldü. Çin ise Uygur Türkler'inin Batı Şincan bölgesindeki kamplara zorla gönderildiği iddiasını reddediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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