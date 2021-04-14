Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Çad'da yaşayan Osmanlı torunlarına, Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği ramazan yardımlarını ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Çad'da yaşayan Osmanlı torunlarına, Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği ramazan yardımlarını ulaştırdı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 75 ülke, 208 bölgede yardım çalışması yürüten vakıf, Çad'da da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Vakıf, 1850'lili yıllarda Çad'a gelen Osmanlı subaylarının, başkent Encemine ve Abeşe bölgelerinde yaşayan torunlarına, Türk milletinin emanetlerini ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Ramazan Programı Çad Sorumlusu Osman Türk, salgın koşullarına rağmen yurt dışında büyük bir özveriyle ramazan yardım faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa vakıf olarak yardımına koşmaya gayret ettiklerini bildiren Türk, "Çad'da yürüttüğümüz yardım çalışmaları kapsamında, ecdadımız Osmanlının torunlarına, öz kardeşlerimize de yardım ulaştırmak nasip oldu. 1850'lili yıllarda Çad'a gelen Osmanlı subaylarının Encemine ve Abeşe bölgelerinde yerleşik hayat süren torunlarına ulaştık. Bölgede toplam 120 aile yaşıyor. Abeşe Türk Bahçesi olarak bilinen bölgede, Çadlı veya Afrikalı Türkler olarak bilinen Türkay ailesine Türkiye'den hayırseverlerimizin gönderdiği bayramlık, gıda kolisi, Kuran-ı Kerim gibi hediyeleri taktim ettik." ifadelerini kullandı.

Çad genelinde 1500 gıda kolisi, 500 Kuran-ı Kerim ve 1500 bayramlık dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Türk, Osmanlı torunlarının yaşadığı bölgede su kuyusu, mescid ve Osmanlı subayları için anıt mezar proje çalışması da yaptıklarını anlattı.

Çadlı Türklerin bağlı olduğu derneğin başkanı Muhammed Emin Türkay da ulaştırılan hediyelerin kendilerini çok duygulandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk halkı vefa örneği gösterdi. Binlerce kilometre uzaktan bize ulaştınız ve hediyeler taktim ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bu davranış ne kadar vefakar bir millet olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. En büyük isteğimiz ata topraklarını görmek. İnşallah bir gün kısmet olur ve Türkiye'yi ziyaret eder, oradaki kardeşlerimizle kucaklaşırız. Gönderdikleri hediyelerden dolayı Türkiye'ye, Türk halkına ve Türkiye Diyanet Vakfına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve ilelebet var olursunuz."

Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Diego Cenk Tosun Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:03:40. #1.16#

title