TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, birlik üyeleri ve STK temsilcileriyle buluştu

BURDUR (AA) - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve birlik üyeleriyle bir araya geldi.

Özcan, kentte bir mekanda yaptığı konuşmada, seçimi geride bıraktıklarını, ipi göğüsleyerek merkez birliği başkanlığına yeniden seçildiğini söyledi.

Başarıya ulaşmalarında birçok unsurun etkili olduğunu vurgulayan Özcan, "Aday olduğumu açıkladığım günden itibaren Burdurlular hep destek verdi. Seçimi bu birlik ruhunun psikolojik üstünlüğüyle kazandık." dedi.

Genel kurul toplantısına katılan her 5 üyeden birinin Burdurlu olduğuna dikkati çeken Özcan, Burdurlulara teşekkür etti.

Bu başarının çekirdek kadrosu olduğuna değinen Özcan, "Biz Isparta, Burdur, Antalya özelindeki bu birlikteliğimizi bozmadan devam ediyoruz. Bunun yanında tabi ki bizim takımımızı oluşturan birçok dava arkadaşımız oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Burdur'un bu birlikteliği ve ruhu başka alanlarda göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Programa, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.