TDP Genel Başkanı Sarıgül, parti binasını açtı

YALOVA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, " Türkiye'de cidden en dinamik, en heyecanlı, ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarına iyi hazırlanan 2-3 parti varsa onlardan biri de inşallah Türkiye Değişim Partisidir." dedi.

Sarıgül, kurdeleyi keserek partisinin Yalova İl Başkanlığının açılışını yapmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TDP'nin kısa sürede seçimlere girecek şekilde örgütlemesini tamamladığını belirten Sarıgül, "Pandemi süresi içinde 1 yılda Türkiye Değişim Partisi olarak 240 bin kilometre yol yaptık. Pandemide herhalde ben Türkiye'yi 2, 3, 4 defa dolaştım. Pandemi koşullarına rağmen 1 yıla yakın sürede 70'in üzerinde ilde teşkilatlandık. 26 Eylül'de kurultayımızı yaptık ve Allah'ıma hamdediyorum karşınızda çok kısa süre içinde seçime girme yetkisini alan siyasi bir partiyiz." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, partisinin başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bunda teşkilatların önemine dikkati çeken Sarıgül, "Bu bayrak benim bayrağım değil. Bu bayrak milyonlarca dava arkadaşımızın alın teri, emeğiyle, çalmadığı kapı, sıkmadığı el kalmadığı anlayışıyla yapılan çalışmalarının ürünüdür. Türkiye'de cidden en dinamik, en heyecanlı, ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarına iyi hazırlanan 2-3 parti varsa onlardan biri de inşallah Türkiye Değişim Partisidir." ifadesini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde esnaf bakanlığı kuracaklarını anlatan Sarıgül, KPSS sonrası mülakatı doğru bulmadıklarını ve bunu kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

Açılışın ardından partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, Esnaf Odaları Birliği ile Yalova Sanayi ve Ticaret Odasına da ziyarette bulundu.