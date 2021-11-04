TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde konuştu Açıklaması

KAYSERİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarlarında çiftçilere alım garantisi vereceklerini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Sarıgül, ziyarette bulunduğu Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı konuşmada, TDP'nin çizgisinin vicdan, merhamet ve bereket olduğunu kaydetti.

Halkın gündemini işsizlik, pahalılık ve geçim sıkıntısının oluşturduğunu, çiftçilerin en büyük sorununun alım garantisi verilmemesi olduğunu belirten Sarıgül, "İnşallah Türkiye Değişim Partisi, iktidarında çiftçilerimize alım garantisi veren parti olacaktır." dedi.

Sarıgül, parti olarak işsizlik, pahalılık, yoksulluk, çiftçi ve esnafın sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'de ilk defa mahalli basından sorumlu bir genel başkan yardımcıları olduğuna dikkati çeken Sarıgül, mahalli basına inandıklarını, iktidarlarında onların olanaklarını ve imkanlarını özgürce yaşayacakları bir şekle getireceklerini aktardı.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Sarıgül, bir gazetecinin, partisinin Türkiye genelinde teşkilatlanmada ne durumda olduğu sorusu üzerine, 65'e yakın ilde teşkilatlarını kurduklarını, 26 Eylül'de Ankara'da büyük kurultaylarını yaparak seçime girme yetkisini aldıklarını belirtti.

"Şişli Belediye Başkanlığı yaptınız, bu konuda deneyim sahibisiniz. Kayseri'de belediyeciliği nasıl buldunuz?" sorusu üzerine ise Sarıgül, kentin yerel yönetim çalışmalarında yeni dönemi bilmediğini, ancak önceki belediye başkanlarından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki döneminde yapılan çalışmaları, son derece başarılı bulduğunu ifade etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten dolayı Sarıgül'e teşekkür ederek, kentte faaliyet yürüten yerel basın hakkında bilgi verdi.

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