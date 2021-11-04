TDP Genel Başkanı Sarıgül: Cami, kışla ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz, camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız. Sağlık, özel hayat gibi bazı konuların siyasete malzeme yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti programı kapsamında Kayseri'ye geldi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret eden Sarıgül, "Üretmeyi, çalışmayı seven Kayserilileri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Çalışma arkadaşlarımla her hafta üç ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu hafta Kayseri ile başladık. Nevşehir ve Konya ile devam edeceğiz. Gittiğimiz yerlerde, sivil toplum örgütlerini, sanayicileri, esnafları, çiftçileri ziyaret ediyoruz, çarşıyı, pazarı dolaşıyoruz. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklıyoruz. Siyasetin bir nezaketi olsun, bir kalitesi olsun istiyoruz. Bugün Türkiye siyasetinde sertlik var, nefret var, hakaret var. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Biz, camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız. Sağlık gibi, özel hayat gibi bazı konuların siyasete malzeme yapılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyerek çözeceğiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki; Türkiye'miz bir Türkiye daha olacak, işçinin, memurun, emeklinin maaşı iki kat artacak, siftah yapmadan eve dönen esnaf, işsiz insan kalmayacak."