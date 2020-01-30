TCMB Başkanı Uysal: "(Değerleme hesabı) Merkez Bankasının her hangi bir kar hedefi bulunmamaktadır"
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TCMB Başkanı Uysal: "(Değerleme hesabı) Merkez Bankasının her hangi bir kar hedefi bulunmamaktadır"

Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

30.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:46
TCMB Başkanı Uysal:

Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı

Başkanı 'ın konuşması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (12)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TCMB Başkanı Uysal: "(Değerleme hesabı) Merkez Bankasının her hangi bir kar hedefi bulunmamaktadır"
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