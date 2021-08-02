TCDD Taşımacılıktan kaza açıklaması
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TCDD Taşımacılıktan kaza açıklaması

TCDD Taşımacılıktan kaza açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ta sabah meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili TCDD Taşımacılıktan yazılı açıklama yapıldı.

Kars'ta sabah meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili TCDD Taşımacılıktan yazılı açıklama yapıldı.

TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü'nden kaza ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bugün 02.08.2021 tarihli Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresinin Kars Gar' dan 08.00 de hareketinden sonra Kars Gar batı tarafında bulunan hemzemin geçitte Nurettin Artuğel isimli şahsa çarpmış, şahıs olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü ve korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyettedir. İlk belirlemelere göre vefat eden şahıs, kapalı hemzemin geçidin bariyerlerinin arasından geçmeye çalışırken kaza meydana gelmiştir. Doğu Ekspresi Cumhuriyet Savcılığının olay yeri incelemesinin ardından saat 10.10 da hareket etmiştir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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