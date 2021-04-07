TCDD'den Alaşehir'e 15 milyonluk köprülü üst geçit

Alaşehir-Uşak demir yolunun geçtiği ve Alaşehir'in nüfus bakımında yoğun mahalleri olan Yeni Mahalle ve Barış mahallerinin içinden geçen tren yolu hemzemin geçidi üst geçidi tamamlandı.

Alaşehir-Uşak demir yolunun geçtiği ve Alaşehir'in nüfus bakımında yoğun mahalleri olan Yeni Mahalle ve Barış mahallerinin içinden geçen tren yolu hemzemin geçidi üst geçidi tamamlandı. Yeni Mahalle ve Barış Mahallesini birbirine bağlayan Akarca Devlet Demir Yolları Köprülü Üst Geçidi inşaatı tamamlandı. Üst geçidin önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacağı öğrenildi.

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı kasım ayında ihale edilerek, inşaatına başlanan Basmane-Afyon hattı 171+165 kilometresinde bulunan Akarca hemzemin geçit yerine yapılan vasıta köprülü üst geçit inşaatı tamamlandı. TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından geçici kabulü yapılan köprülü üst geçidin önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacağı bildirildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan köprülü üst geçit inşaatında incelemelerde bulundu.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemiz Yeni Mahalle ve Barış Mahallesini birbirine bağlayan Akarca Köprülü Üst geçidi yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından inşaatı tamamlandı. Sadece boya ve aydınlatma çalışmaları kaldı. Boya ve aydınlatma işleri tamamlandıktan sonra ulaşıma açılacak. Geçici kabulü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Köprülü Üst geçit, yaklaşık 15 milyon liralık yatırımla Alaşehir'e kazandırılmış büyük bir projedir. Bu kavşakta zaman zaman olumsuz kaza olayları yaşanabiliyordu. Bundan böyle kaza olayları da yaşanmayacaktır. İlçemiz Yeni Mahalle Mahallesi ve Barış Mahallesi araç trafiği yönünden oldukça rahatlayacak. Yayalar için güvenli bir alan oluşturulacaktır. Bu yol ayrıca onlarca kırsal mahallemizi ve tarım alanlarının da ilçe merkezi ile ulaşımını da sağlamaktadır. Köprülü kavşağın ulaşıma açılmasıyla, burada yaşanan araç ve yaya kaza olayları da sona erecek. Vatandaşlarımızın kaza korkuları sona erecektir." diyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e, TCDD Genel Müdürlüğüne, Manisa milletvekillerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un Köprü inşaatının incelemelerine AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel de katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı