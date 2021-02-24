TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
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TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında

24.02.2021 22:14 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:23

"Dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezlekenin ayrıntılar belli oldu. 28'i HDP'li vekiller, 3'ü CHP'li, biri Demokrat Partili Cemal Enginyurt hakkındaki fezlekelerde "Terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" gibi suçlamalar yer alıyor.

AA muhabiri, TBMM'ye gönderilen 33 fezlekenin ayrıntılarına ulaştı. Buna göre, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi "hakaret", Candan Yüceer'in fezlekesi "ses ve görüntülerin kayda alınması", Ömer Fethi Gürer'in dosyası ise "basit yaralama" suçunu içeriyor.

TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
Ali Mahir Başarır

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesinde ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahlı yağma" suçlamaları yöneltiliyor.

TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
Cemal Enginyurt

HDP MİLLETVEKİLLERİNİN DOSYALARI

Diğer 29 fezleke ise 20'si HDP, biri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilinin işlediği belirtilen suçları kapsıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile milletvekilleri Ayşe Sürücü, Garo Paylan, Ayşe Acar Başaran, Pero Dundar, Berdan Öztürk ve Sezai Temelli'nin ikişer fezlekesi bulunuyor.

TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
Pervin Buldan

Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında "Kobani soruşturması" kapsamında hazırlanan fezlekede "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" gibi suçlamalar yer alıyor.

TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
Meral Danış Beştaş

Ayrıca fezlekelerde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün "terör örgütü propagandası yapma" ve "2911 sayılı kanuna muhalefet", Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "suçu ve suçluyu övme", Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işledikleri belirtiliyor.

TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
Ayşe Sürücü

Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın fezlekesinde "2911 sayılı kanuna muhalefet", "terör örgütü propagandası yapma", Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un fezlekesinde ise "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçları yer alıyor.

TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
Feleknas Uca

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını içeriyor.

Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın fezlekesi "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un dosyası ise "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçunu kapsıyor.

TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
Sıdık Taş

Buldan'ın ikinci fezlekesinde "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Beştaş'ın ikinci fezlekesinde "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Temelli'nin ikinci dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları yöneltiliyor.

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke ise "terör örgütü propagandası yapma" suçunu içeriyor.

TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
Salihe Aydeniz
TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında
TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında

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