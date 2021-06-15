TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi

Korona önlemleri kapsamında TBMM'de yeni bir uygulamaya geçildi. Buna göre, artık ziyaretçi girişlerinde aşı kartı şartı aranacak. Bugün başlanan uygulamada Meclis'e gelen ziyaretçiler geri gönderildi. Aşı kartı olmayan ziyaretçiler sadece pazartesi ve cuma günleri kabul edilecek.

TBMM'de, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yeni bir uygulama başladı. Buna göre; Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde 'aşı kartı' zorunluluğu getirildi. İki doz aşı olup, aşı kartına sahip olanlar HES kodu ile TBMM'ye giriş yapabilecek. TBMM Başkanlığı'nın yeni aldığı karar bugün başladı.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

Meclis'e randevulu olarak gelen ziyaretçiler, Meclis Dikmen Kapı ziyaretçi girişinde kontrol edildi. Vatandaşların önce HES kodu, ardından da e-Nabız üzerinden iki doz aşı olduklarına dair oluşan aşı kartlarına bakıldı.

AŞI KARTI OLMAYANLAR PAZARTESİ VE CUMA GÜNLERİ MECLİS'E GİREBİLECEK

Aşı kartı olan vatandaşlar Meclis'e alındı. Aşı kartı olmayanlar ise geri gönderilerek, pazartesi ve cuma günleri ziyaretçi olarak Meclis'e gelebilecekleri bilgisi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı