TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Gaziantep'te

Uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Doğudan batıya doğal uyuşturucu maddelerinin, batıdan da sentetik uyuşturucu maddelerinin transferi noktasında Türkiye ciddi bir hedef ve kavşaktır." dedi.

Beraberindeki komisyon üyeleriyle Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret eden Tezcan, yaptığı konuşmada, komisyonun şimdiye kadar 900 toplantı ve 69 dinleme gerçekleştirdiğini söyledi.

Kentlerdeki çalışmalarla ilgili verileri öğrenmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Tezcan, uyuşturucunun sadece bir ailenin sorunu olmadığını, bir devleti ve tüm insanlığı yakından ilgilendiren bir beyin hastalığı olduğunu vurguladı.

Bu hastalığın tedavi edilmesi noktasında ne yapılması gerekiyorsa onu yapacak çalışmalar hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Tezcan, şöyle konuştu:

"Komisyonumuz sadece uyuşturucu değil aynı zamanda internet ve teknoloji gibi diğer bağımlılık yapan konularda da çalışmalar ve araştırmalar yapmakta. Gençlerimizi ve neslimizi, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklardan korumaya çalışacağız. Türkiye bu noktada çok önemli ve hedef bir ülke konumunda, adeta kavşak bir ülke haline gelmiş. Arz ve talebin engellenmesi noktasında güvenlik güçlerimizin tedbir almasıyla alakalı çalışmalar da yapılıyor. Türkiye gerçekten hedef ülke haline geldi. Doğudan batıya doğal uyuşturucu maddelerinin, batıdan da sentetik uyuşturucu maddelerinin transferi noktasında Türkiye ciddi bir hedef ve kavşaktır."

Son yıllarda özellikle sentetik denilen bir takım uyuşturucu maddelerin çekirdeklerine farklı moleküler maddeler eklenerek yüzlerce yeni ürün ortaya çıkarıldığını belirten Tezcan, bunlarla mücadelenin kolay olmadığını ancak birlik içerisinde bu sorunların üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Mücadele noktasında multidisipliner bir yapının oluşturularak çalışılması gerektiğini kaydeden Tezcan, Gaziantep'te yapılan çalışmaları inceleyerek örneklemelerle Türkiye genelindeki bu illetten kurtulmasını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Vali Yerlikaya da komisyonu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komisyonun bugüne kadar yapmış olduğu değerlendirmeleri öğrenmek istediklerini ifade etti.

Yerlikaya, Tezcan ve beraberindekilere çeşitli hediyeler sundu.