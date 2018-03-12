TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez, Derik'te

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez, Çankırı Mardin'in Derik ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ile birlikte Derik'te muhtar eşleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve sosyal projelerde yer alan kadınlarla bir araya geldi. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas'tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kayyum atanan belediyelerle bölgede kadınların artık değer gördüğünü ifade ederek, "Mardin'de üzülerek ifade etmeliyim ki kadınların bugüne kadar hep geri planda kaldıklarına şahit olduk. Oysa toplumun en asli unsuru olan kadınların bu topluma katacaklarından yeteri kadar yararlanamadıklarına şahit oluyoruz. Kadınlarımız, aktivitelerde yeteri kadar ön planda olamamışlardır. Kuşkusuz bu önemli bir eksiklikti. Ancak özellikle de kayyum olarak görevlendirme yapılan yerlerde bu dezavantajın önemli ölçüde ortadan kalktığına, yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan rakamlardan rahatlıkla görebiliyoruz. Derik Belediyesi Kadın Merkezi'nde, Derik merkez ve kırsal mahallelerimizde giyim üretiminden, el sanatlarından, çeşitli spor aktivitelerinden, okuma yazma kurslarına yaklaşık 250 kadınımızın bu merkezden toplumdaki hak ettiği yeri alması için aktivitelerden yararlandığını görüyoruz. Doğrusu ben burada yürütülen çalışmalarla birlikte kısa sürede Derik'te yapılan alt ve üst yapı çalışmalarında Derik'in çehresini değiştiren kıymetli kaymakamımız Hakan Kafkas'ı kutluyorum. Bu başarılı çalışmaların arkasında görünmez bir kadın kahramanın olduğunu biliyorum. Kıymetli kaymakamımızın eşi Kübra Kafkas'ın yapılan bu denli başarılı hizmetlerin arkasında gizli imzasının önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyor ve bütün Derikliler adına kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi.

Daha sonra ilçe merkezinde AK Parti teşkilatını ziyaret eden heyet esnafla da bir araya gelerek talepleri dinledi. Heyet, Derik ilçesinin tek kadın muhtarı olan, Alagöz Köyü Muhtarı Nebahat Durmaz'ın girişimleri ve GAP İdaresi'nin desteğiyle mahalleye yaptırılan çok amaçlı salon ve taziye evinin açılışına katılarak, Durmaz'ı yaptığı çalışmalardan dolayı kutladı. - MARDİN