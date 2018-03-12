TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, "Bizim güneyimizde Kürdistan kurmak istemiyorlar, bizim güneyimizde küçük İsrail kurmak istiyorlar, bizim güneyimizde Türkiye'yi tehdit edecek üs kurmak istiyorlar." dedi.

Güvenç, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Kültür Park'ta düzenlenen "10. Tirşik Şöleni"nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesine ülke güvenliğinin sağlanması için gittiğini belirtti.

Türkiye'nin işgalci olmadığını vurgulayan Güvenç, "Ankara'nın, Kahramanmaraş'ın, Diyarbakır'ın güvenliği için, bu güzel ülkenin güvenliği için gitmek zorundaydık. Sizlerin dua ve desteğiyle hiç şüphe yokki başaracağız, başarmak zorundayız." dedi.

Güvenç, Türkiye'nin güneyinde, ülkeyi tehdit edecek üsler kurulmak istendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim güneyimizde Kürdistan kurmak istemiyorlar, bizim güneyimizde küçük İsrail kurmak istiyorlar, bizim güneyimizde Türkiye'yi tehdit edecek üs kurmak istiyorlar. Yoksa bizim Kürtlerle bir derdimiz yok. Bu ülkede yaşayan Kürtlerin hepsi bizim kardeşimiz, bu devletin asli unsuru, vergisini veren, bayrağımıza saygı gösteren, teröre, şiddete prim vermeyen bütün insanlarımızı biz kucaklıyoruz."

"Bir PKK belası var, Kürt'ü rehin almış"

PKK'nın Kürtleri rehin aldığını ve ABD'ye uşaklık yaptığını belirten Güvenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir PKK belası var Kürt'ü rehin almış, Kürt'ün çocuklarını rehin almış. Amerika'ya uşaklık yapıyor ve güneyimizde Türkiye'yi tehdit edecek terör odakları, Amerikan üsleri kurmaya ve onlara bekçilik yapmaya çalışıyor. Bizim karşı olduğumuz husus budur. Ne zaman ki bizi tehdit etmekten vazgeçerler, barıştan yana olurlar, Orta Doğu'da kardeşlikten yana olurlar... Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Yüreğinizi ferah tutun. Haklı olduğumuz için, niyetimiz iyi olduğu için başarıyla Allah'ın izniyle geleceğiz. Hiçbir şey bir daha Orta Doğu'da ve Türkiye'de bunların istedikleri gibi olmayacak, buna izin vermeyeceğiz."

Şölene katılanlara kömür ateşinde hazırlanan tirşik (yemeği yapılan ekşi bitki) çorbası ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de katıldı.