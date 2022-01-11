TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Meclis Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından İspanya Senatosu-Temsilciler Meclisi AB Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye'yi ziyaretinin Meclis Başkanlık Divanının kararıyla uygun bulunduğuna dair TBMM Başkanlık Tezkeresi okundu.

Daha sonra siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı. CHP'nin "Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik ilişkiler", HDP'nin "Kriminal Polis Laboratuvarı ile Adli Tıp Kurumunun verdiği raporlar" ve İYİ Parti'nin "İlaç ve tıbbi cihaz sektörü" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, söz konusu öneriler kabul edilmedi.

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Kabul edilen öneriyle, memur ve emekliye ek zammı da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı.

Öte yandan, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun Çiftçilerin Kamu Bankaları, Özel Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurulun gündemine alınmasına ilişkin öneri de görüşüldü. Gaytancıoğlu, teklife ilişkin konuşması için kürsüye mazot bidonu ile geldi. Yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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