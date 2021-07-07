TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Partinin "özel güvenlik görevlilerinin sorunları"; HDP'nin "çocuk istismarı" ile CHP'nin "tütün üreticilerinin sorunlarına" ilişkin verdikleri araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Partisinin "tütün üreticilerinin sorunlarına" ilişkin önergesinin görüşmelerinde söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Geçen hafta sonu özellikle seçim bölgem olan Adıyaman, Malatya, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğü giren zulüm yasasına karşı halkın tepkisi vardı. Türkiye'nin her tarafında tütün üreticileri, emekçiler, esnaf, halk bu zulüm yasasına karşı tepkilerini koymak için alanlara çıktılar, meydanlara indiler, yolları kapattılar." dedi.

Şu an Türkiye'de milyonların diken üstünde olduğunu savunan Tutdere, "Özellikle iktidar cephesine sesleniyorum: Geçen hafta 'torba kanunu getireceğiz' dediniz. Bakınız, bugün Meclisin ikinci çalışma günü; nerede torbanız? Bir an evvel ne yapacaksanız yapın, insanların sabrını tüketmeyin, bu insanları zor durumda bırakmayın." ifadesini kullandı.

Tutdere, Adıyaman'da, Malatya'da, Türkiye'nin her tarafında ekmek için, onur için mücadele eden insanlarla dayanışma, onlarla birlik olma adına kürsüyü terk etmeyeceğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Tutdere'nin kürsüden ayrılmaması üzerine birleşime ara verdi.

Verilen arada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Öte yandan Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu başkanlığında AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in seçildiği Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Genel Kurulda ayrıca TBMM Katip üyeliğine CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç seçildi.

Grup önerilerinin ardından, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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