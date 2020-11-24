TBMM Genel Kurulu toplandı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

TBMM Genel Kurulu toplandı

24.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:39
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Büyük Atatürk, başkomutan olup yalnızca emperyalistlerin vahşi temsilcilerine diz çökertmemiş aynı zamanda başöğretmen olarak bu milleti muasır medeniyetlerin ötesine taşımaya çalışmıştır.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Büyük Atatürk, başkomutan olup yalnızca emperyalistlerin vahşi temsilcilerine diz çökertmemiş aynı zamanda başöğretmen olarak bu milleti muasır medeniyetlerin ötesine taşımaya çalışmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Adan başkanlığında toplandı.

Adan, Anadolu'da yeni bir irfan seferi başlatmak üzere hareket geçen eğitimcilerin, 92 yıl önce bugün tarihte iz bırakacak bir karar aldığını, Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı verildiğini hatırlattı. Bu tarihin, Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlandığını dile getiren Adan, "Büyük Atatürk, başkomutan olup yalnızca emperyalistlerin vahşi temsilcilerine diz çökertmemiş aynı zamanda başöğretmen olarak bu milleti muasır medeniyetlerin ötesine taşımaya çalışmıştır." dedi.

Adan, Atatürk'ün, "Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." diyerek öğretmenlerin kıymetini; "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor." cümlesiyle de öğretmenlerin asli vazifesini işaret ettiğini aktardı. Atatürk'ün ışık saçan cümlelerinin dün olduğu gibi bugün de yollarını aydınlattığını dile getiren Adan, "Yarınların büyük Türkiyesi de yine aynı felsefe ve şuurla inşa edilecektir. Bu vesileyle Türk milletinin büyük başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hürmetle anıyorum." diye konuştu.

"Şehirlerdeki ağaçlandırma çalışmaları, bina temellerine zarar vermemeli"

Genel Kurulda daha sonra MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "dirençli şehirler oluşturulması", CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Öğretmenler Günü'ne ilişkin gündem dışı söz aldı.

MHP'li Kalyoncu, TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının kentlerde yaşadığını, bu nedenle iklim değişikliğinden en fazla kentlerin etkileneceğini söyledi.

Kentlerin büyük bölümünün yoğun trafik, plansızlık, yetersiz enerji ve su temini, yetersiz altyapı, iklim değişimi etkileri, deprem, taşkın riskleri gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kalyoncu, "Şehrin yeşil alanlarının artırılması büyük önem taşıyor. Bu alanlar içinde yapılması gereken yapılar portatif ve kültürel dokuya uygun planlanmalı. Şehirlerdeki ağaçlandırma çalışmalarının, altyapıya, bina temellerine zarar vermeyecek şekilde olması ve yerel bitki örtüsünü yansıtacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Öğretmenler Günü'nün yine sorunlarla başladığını, mevcut sorunların üzerine bir de pandeminin ağır koşullarının eklendiğini savundu. Kaya, çok sayıda öğretmenin, Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, öğretmenlerin, Kovid-19 koşullarında, ağır şartlarda çalıştığını ifade etti.

Kaya, bu yıl bitmeden, 60 bin öğretmen ataması yapılmasını, Öğretmen Meslek Kanunu çıkarılmasını, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesini, Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye ödenmesini istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, bir öğretmen olarak yarınların inşasında önemli paya sahip olan öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını dile getirdi. Etyemez, "Yarınlarımızın mimarı ve başımızın tacı olan öğretmenlerimizin sevgisini, emeğini, azmini, alın terini bir güne sığdırmak mümkün değildir. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğunu belirten ve ilk emri 'Oku' olan bir inancın mensupları olarak öğretmenlerimizin gönlümüzde yeri her zaman ayrı olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti hükümetleri olarak eğitim, öğretimin niteliğinin artırılmasına, okullar arasındaki nitelik ve nicelik farklılıklarının giderilerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına, kaynakların rasyonel değerlendirilmesine azami gayret gösterdiklerini anlatan Etyemez, "Yeni bütçeden 211 milyar 993 milyon 156 bin lirayla en büyük payı eğitim hizmetlerine ayırıyoruz. Hükümetimiz döneminde atanan öğretmen sayısı, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık gelmektedir." diye konuştu.

Genel Kurulda, daha sonra yerinden söz alan milletvekilleri, Öğretmen Günü'ne ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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