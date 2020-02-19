TBMM Genel Kurulu toplandı

19.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:00

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Dünya Anadil Günü" nedeniyle yaptığı gündem dışı konuşmada, UNESCO'nun 20 yıldır çok dilliliği teşvik için her yıl kutlama yaptığını, bu yıl da kutlamaların "sınır tanımayan diller" teması altında gerçekleşeceğini söyledi.

Dünya üzerinde kullanılan dillerin yüzde 40'ının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Tiryaki, Türkiye'deki 18 dilin de bu kapsamda olduğunu ileri sürdü. Tiryaki, "UNESCO'nun Türkiye'de uyguladığı hiçbir programı yok. Geçmiş hükümetler döneminde farklı politikalar uygulandı. Ana dil sorunu bu ülkede hep güvenlik tehdidi olarak algılandı." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de Karabük kayak merkezinin faaliyetlerine değindi.

Güneş, turizmin artık yaz mevsimi temelli yapıdan, alternatif turizm türlerini kapsayan bir alana geçtiğini, yaz turizmine alternatif olarak kış turizm noktalarının tüm dünyada önemli cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin de bu alanları değerlendirme konusunda önemli başarılar yakaladığını ifade eden Güneş, AK Parti hükümetleri döneminde kış turizmine özel önem verildiğini anlattı. Güneş, "Bu sayede kış turizminin gözde alanları oluştu. Karabük'teki kayak merkezimiz de bu gözde alanların arasında yerini almaktadır. Kayak merkezimizin yöreye büyük katkılar sağlayacağı ortadadır. Günübirlik hizmet veren merkezi, dünya standartlarında bir tesis haline getirmek bizim için önemli bir görevdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ise gündem dışı konuşmasında, ilinin sorunlarına yer verdi.

Önal, Anadolu'nun ortasında yer alan ve 42 ili birbirine bağlayan Kırıkkale'nin, eski günlerinden çok uzaklaştığını ileri sürdü.

Kentin en önemli sorununun işsizlik olduğunu, bunun sonucunda 1 milyonu aşması beklenen nüfusun tam tersine azaldığını belirten Önal, "280 bin nüfuslu Kırıkkale'de emekli sayısı 55 bin, işsiz sayısı ise 12 bindir. İcra dairelerindeki dosya sayısı 50 bindir. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları Kırıkkale'yi ve Türkiye'yi perişan hale getirdi." dedi.

Kaynak: AA