TBMM Genel Kurulu Tartışmayla Açıldı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Biz isterdik ki bu yerli ve milli ittifakın içerisinde bugün anamuhalefet partisi de yerini bulsun." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Yerinden söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Selahattin Demirtaş'ın gözaltına alınmasının üzerinden 468 gün geçtiğini belirterek, "Sayın Demirtaş 6 milyon seçmenin oyunu almış bir eş başkandır ve bugün Demirtaş burada olmalıydı. Hangi partiden olursak olalım hepimiz halkın iradesinin eksiksiz ve tam olarak temsilinin gerçekleşmesi için çalışmalıyız." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, gündem dışı konuşmasında, Bilgi Üniversitesinin 5 Şubat'ta yaptığı, "Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması"nın, Türkiye'de kutuplaşmanın ne kadar derinleştiğini gösterdiğini, ibret verici olduğunu ve herkesin üzerinde düşünmesini istedi.

Bekaroğlu, "Bir ülkenin yüzde 50'si eğer teröristse o diğer milli ve yerli olan yüzde 50 bu ülkede kalamaz, duramaz. Ne demek milli mutabakat? Kime karşı? Yabancılara karşı mı, dışarıya karşı mı, Suriye'ye karşı mı, düşmanlara karşı mı? Hayır, içerde kendileri gibi olmayanlara karşı milli ve yerli mutabakat... Bütün bunlar da iktidar için yapılıyor ve toplumumuz hızlı bir şekilde parçalanmaya doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, millilik ve yerlilik söyleminden niye rahatsız olunduğunu anlamanın mümkün olmadığını belirtti.

Akçay, "Somut, taş gibi bir gerçek var. Türkiye ve Türk devleti güneyinde, Suriye ve Irak'ta oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı somut bir harekat yapıyor. Bu millilik vasfının neresi hamasettir?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Biz isterdik ki bu yerli ve milli ittifakın içerisinde bugün anamuhalefet partisi de yerini bulsun. Türkiye çok zor günlerden, tarihi süreçlerden geçiyor." değerlendirmesini yaptı.

-"Bahçeli'nin 'Al CHP'yi vur PKK'ya' sözü"

Yeniden söz alan Altay, şöyle konuştu:

"MHP ve AK Parti'nin iş birliği yapması siyasette bir tercih meselesidir, bizi de ilgilendirmez. Ama Sayın Bahçeli'nin 'Al CHP'yi vur PKK'ya' diye bir sözü var. Sayın Bahçeli, insaf et. Bunu demeni gerektirecek CHP'nin bir tutumunu ortaya koy. 'Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkarttık.' dedi bu partinin içinden çıkan Hükümetin Başbakan Yardımcısı. Hala AK Parti'nin üyesi mi, değil mi? AK Parti, içinde bu kadar Öcalan seviciyi barındırırken sizin AK Parti ile böyle sözde PKK'ya karşı yerli ve milli bir duruş sergilediğinizi itham etmeniz milletin aklıyla alay etmek olur.

Anamuhalefet partisinin hiçbir temsilcisi PKK, PYD, YPG'yle ilgili olarak sempati uyandıracak bir konuşma yapmamıştır. Benim siyasi nezaket gereği, partiler arası teamül gereği gittiğim bir kongreyi, AK Parti Grubunda, resmimi de yuvarlak içine alarak, aklınız sıra beni ak trollerinize, yandaşlarınıza, ayrıştırdığınız milletin bir parçasına hedef göstermeniz de edepsizliktir."

Meclis Başkanvekili Bahçekapılı da "Bu kürsüden her türlü eleştiri yapılabilir ama hakaret boyutlarına vardırmayalım, birbirimize 'edepsiz' gibi laflar da söylemeyelim." uyarısında bulundu.

Altay, kastının "siyasi edep yoksunluğu." olduğunu aktardı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin verdiği bazı kanun tekliflerinin, Meclis araştırma önergelerinin PKK elebaşının taleplerini içerdiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanına her fırsatta hakaret eden söylemleri reddettiklerini dile getirdi.

İnceöz, şöyle devam etti:

"Bu dili kullanacaksınız sonra bizi itham edeceksiniz. Hem edebe çağırıyorsunuz hem de siyasi edep yoksunu bir konuşmayla bu çağrıyı yapıyorsunuz. Temiz dil her yerde kullanılmak zorunda. Kutuplaştırma, bizzat konuşanlar tarafından yapılmakta. Biz her zaman konuşmalarımızda birlik ve beraberlik mesajları veriyoruz. Biz bunları diyenler sadece dünkü grup toplantısına baksın. Hem 'terörle mücadeleye destek veriyoruz.' diyeceksiniz hem de bu terörle mücadelenin dışında yaralayıcı konuşmalar yapacaksınız."

-"Afrin merkezine girilmemesi samimi uyarıdır"

Yeniden söz alan CHP Grup Başkanvekili Altay, Afrin operasyonuna ilk günden destek vermelerinin AK Parti ve MHP'yi rahatsız ettiğini öne sürdü.

"Bu asker, bu milletin askeri Recep Tayyip Erdoğan'ın değil." diyen Altay, "Milliyetçilik dalgasını yükselterek, ülkeyi Türkler ve Kürtler diye ayrıştırarak, bu ülkeye tarihinin en büyük zararı veriyorsunuz." dedi.

Altay, temiz bir dile ihtiyaç olduğunu ancak bu temiz dile, devletin, milletin birliğini, bütünlüğünü temsil eden makamı kullanan kişinin herkesten çok dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Altay, şunları kaydetti:

"Siz, bize PKK, HDP ile yakınlığımızdan bahsedeceğine, Öcalan'a övgüler düzen 9 kişiyi partinizden atın, ondan sonra bizimle HDP'yi ilişkilendirin. Afrin merkezine girilmemesi samimi uyarıdır. Teröristleri bulup temizleme imkanı varsa hay hay ama kendi sınırları içinde temizleyemediğin teröristleri, Afrin'de, 400 bin nüfus içinde nasıl ayıracaksın? Afrin'de sivil kayıp, Türkiye'yi haklıyken haksız etmek demektir."

Tartışmanın uzaması üzerine, Bahçekapılı, birleşime ara vererek, grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı.