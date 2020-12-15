TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, "İktidar, aşırı ve haksız zenginleşmeyi azaltmak, bu adaletsizliğin kaynağını kurutmak yerine asgari ücretle emekçilere asgari yaşamı dayatmaya devam ediyor.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, "İktidar, aşırı ve haksız zenginleşmeyi azaltmak, bu adaletsizliğin kaynağını kurutmak yerine asgari ücretle emekçilere asgari yaşamı dayatmaya devam ediyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2021 Yılı bütçeleri üzerinde HDP milletvekilleri söz aldı.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bütçenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütçesi olduğunu, parlamenter sistem teamülleriyle oluşmuş bir bütçe olmadığını söyledi.

Bütçenin her şeyden önce kapsamlı bir ekonomi politik metin olduğunu dile getiren Temelli, "Bu iktisadi ve siyasi belge sadece ekonomiyle sınırlı değildir, bundan öte toplumsal sınıf ve kesimler üzerinde siyasi iktidarın kararlarının etkisini de yansıtır. Bu nedenle politiktir ve doğası gereği sınıfsaldır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinin başlı başına bir kriz olduğunu savunan Temelli, "Bu bir kayyum sistemidir, bütçe hakkının kayyum eliyle gaspıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kürt sorunu yoktur" dediğini belirten Temelli, "Gelirken bu sorunu tanıyan ve çözmeye talip olanlar giderken 'Kürt sorunu yoktur' derler. Demek ki gidişiniz yakın." dedi.

İnsan onuruna yakışır bir ücret hakkının aynı zamanda bütçe hakkı olduğunu vurgulayan Temelli, şöyle devam etti:

"Asgari ücret tartışmaları aslında bize algısal bir oyun oynuyor, yukarıya değil aşağıya bakıyoruz. Türkiye'de aşırı bozulmuş gelir ve servet dağılımı, bu yoksulluğun ve sefalet ücretlerinin başlıca nedeni. İktidar, aşırı ve haksız zenginleşmeyi azaltmak, bu adaletsizliğin kaynağını kurutmak yerine asgari ücretle emekçilere asgari yaşamı dayatmaya devam ediyor."

Türkiye'de 10 milyon civarında işçinin asgari ücret altında veya asgari ücret civarında ücretle çalıştığını anımsatan Temelli, asgari ücretin giderek ortalama ücret halini aldığını ifade etti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise HDP İstanbul İl Binası'nda bulunduğunu iddia ettiği dinleme cihazlarının resmini göstererek, "O kadar zavallı bir durum ki 'Kürt meselesi benim meselem'den başlayan güzergah, 'Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer' siyasi söylemi, en sonunda Erdoğan'ın 'bu meseleyi mutlaka çözeceğim' iradesinin gelip dayandığı nokta HDP'nin İstanbul örgütüne böcek yerleştirmek." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, sistemin her kurumunda adaletsizliklerin yaşandığını öne sürerek, "İnsanların inanç adına bir ehliyet atfettikleri Diyanet kurumu diğer tüm kurumlardan daha fazla bir vebal, haksızlık, bağnazlık, adaletsizlik ve çürümüşlük içerisindedir." iddiasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay